У школах вивчатимуть основи споживчих знань

Харків. 10 червня. УНІАН. З 1 вересня в загальноосвітніх навчальних закладах України запроваджується курс “Основи споживчих знань”.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив директор Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України Олег ЄРЕСЬКО.

За його словами, подібні курси викладаються в навчальних закладах усіх європейських країнах.

О.ЄРЕСЬКО зазначив, що цей курс буде ще одним аспектом в підготовці дитини до життя в сучасному суспільстві, яке постійно змінюється. Він зауважив, що курс вводиться, аби допомогти молоді не тільки орієнтуватися в різноманітті послуг і товарів, але й надати знання про їхні права як споживачів.

На прес-конференції він презентував навчальний посібник “Основи споживчих знань” для 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України.

У свою чергу, координатор тренінгів для вчителів Оксана ОВЧАРУК повідомила, що навчальний посібник було розроблено у рамках спільного проекту Європейського Союзу та Програми розвитку ООН “Спільнота споживачів та громадські об’єднання” у співробітництві з Міністерством освіти та науки України та Академією педагогічних наук України. За її словами, цей курс не обов’язковий, він може вивчатися як окремий предмет або через інтеграцію до змісту інших предметів: основ здоров’я, біології, математики, економіки, географії.

Вона також зазначила, що в курс для вивчення включені питання про різні послуги: комунальні, туристичні, банківські, а також орієнтування при виборі товарів.

О.ОВЧАРУК повідомила, що в посібнику з “Основ споживчих знань” є, зокрема, такі теми: як читати етикетки, які існують шкідливі добавки, як розрізняти маркування. За її словами, такі знання дадуть можливість людям робити свідомий вибір під час придбання товарів та послуг.

Менеджер проекту “Спільнота споживачів та громадські об’єднання” Клавдія МАКСИМЕНКО повідомила, що на сьогодні вже більш як 1 тис. шкіл та інших закладів загальної середньої освіти з усієї України подали заявки на введення цього курсу. За її словами, для підготовки вчителів вже проведено низку всеукраїнських семінарів.

К.МАКСИМЕНКО наголосила, що курс “Основи споживчих знань” викладатиметься безкоштовно, посібник з цього курсу також надаватиметься безкоштовно.

За її словами, книга буде видана накладом 7 тисяч примірників і розповсюджена по школах.

К.МАКСИМЕНКО повідомила, що текст цього посібника розміщений на сайті http//www.consumerinfo.org.ua.