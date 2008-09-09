На ХІІІ Паралімпійських іграх Харків представляють 10 спортсменів

Харків. 9 вересня. УНІАН. На ХІІІ Паралімпійських іграх, які тривають у Пекіні, Харків представляють 10 спортсменів.

Про це повідомив директор Департаменту з питань підготовки та проведення фінального турніру Чемпіонату Європи 2012 р. та спорту Віктора ХРИСТОЄВ

За його інформацією, загалом участь в Іграх беруть 126 спортсменів України з 11 видів спорту. Харків представлений 10 спортсменами з 5 видів спорту (легка атлетика – 3, стрільба кульова – 1, плавання – 4, теніс настільний – 1, волейбол сидячи – 1). Змагання будуть проходити з 6 по 17 вересня.

Іван КИЦЕНКО (легка атлетика) вже отримав срібну медаль у змаганнях з потрійного стрибка. Плавець Максим ВЕРАКСА у запливі на 100 м брасом здобув золоту медаль, втановивши олімпійський і світовий паралімпійські рекорди.

В.ХРИСТОЄВ також нагадав, що на іграх ХХІХ літньої Олімпіади з 254 спортсменів України по 28 видам спорту – харків’яни були представлені делегацією 34 спортсменів з 13 видів спорту. Здобутки харків’ян: олімпійський чемпіон зі стрільби із лука Віктор РУБАН та бронзовий призер ігор зі стрибків у воду Олексій ПРИГОРОВ. До речі, обидва спортсмени представляють 2 муніципальні школи – «Комунар» зі стрільби із лука та школа плавання Яни КЛОЧКОВОЇ.

Крім того, до 8 кращих увійшли 6 харків’ян:

Яна ДЕМЕНТЬЄВА (академічне веслування) – 7 місце;

Георгій ТИЛІБОВ (вільна боротьба) – 4 місце;

Дарина ЮШКО, Ксенія СИДОРЕНКО (плавання синхронне) – 8 місце;

Катерина та Олена БОНДАРЕНКО (теніс) – 4 місце у парних змаганнях.