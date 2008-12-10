Зростання споживання в Україні мало свій позитив - Фельдман

Харків. 10 грудня. УНІАН. Всі лають економіку споживання, але в Україні бум споживання мав більше позитиву, ніж негативу, заявив народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН в інтерв`ю УНІАН.

«По-перше, це дало можливості для швидкого економічного розвитку. Левова частка західних інвестицій за останні 10 років прийшла до України саме в сфери, пов`язані із споживанням, а не з виробництвом. Це наша проблема, але це факт. По-друге, коли б не зростання споживання, не було б змін в громадських настроях. Маніакально-депресивний психоз 90-х досі був би нашою національною рисою, а замість армії молодих менеджерів та підприємців ми б мали армію, в кращому разі, соціально невлаштованих людей. По-третє, у людей з`явилася можливість більше споживати і менше працювати, купувати якісніші ліки, продукти і послуги. Це погано? Тоді чому ті, хто критикує споживання і демократію, чомусь не хочуть жити в Білорусії?», - сказав нардеп.

О.ФЕЛЬДМАН також вважає, що Україна може менше постраждати від впливу нинішньої економічної кризи, ніж прийнято про це говорити.

На думку О.ФЕЛЬДМАНА, основні характеристики наший економіки і нашого суспільства, м`яко кажучи, «сильно відрізняються від західних».

«Фактичне безробіття, у нас, - вважає він, - очевидно, буде меншим, ніж у західних сусідів, тому що є великий тіньовий сектор, зате немає багатьох сфер, які є у розвинених економік, є високий ступінь адміністративного впливу на бізнес. Наші люди швидше віддадуть перевагу зниженню доходів, ніж їх тимчасову втрату і кардинальні зміни в житті».

Депутат-бютівець вважає, що «споживання також впаде у нас менше, оскільки й так не було за межею, крім того, багато людей як і раніше живуть «з городів», підтримують тісні зв`язки з родичами, що живуть десь по сусідству, допомагають одне одному, чого немає в Європі».

О.ФЕЛЬДМАН вважає також, що «демографічні характеристики у нас теж відрізняються від європейських». На його думку, «зараз найчисленніший прошарок суспільства - це економічно активні люди. Частка пенсіонерів, пенсійна система і тривалість життя у нас інша. Іншими словами, можна сказати, що життя в Україні більш пристосоване до кризових умов, по суті, ми весь час живемо на «пороховій бочці».

«Це можна вважати парадоксом, але якби 3-4 року тому були початі системні реформи – ми б постраждали більше, ніж зараз», – вважає О.ФЕЛЬДМАН.