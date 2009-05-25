Уряд завалить місцеві бюджети великими надходженнями

Харків. 25 травня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що перерозподіл податків на користь регіонів дасть можливість збільшити надходження до місцевих бюджетів на 10 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона в суботу заявила на прес-конференції в Києві.

«В результаті те, що ми зможемо одержати в бюджеті наступного року, мінімум 10 млрд. грн. – на місцеві бюджети з центрального - це буде крок дійсно революційний. І ми, гадаю, цього доб`ємося», - сказала прем`єр-міністр.

Водночас вона зазначила, що законопроекти, спрямовані на збільшення надходжень до місцевих бюджетів і які ухвалені на останньому засіданні Кабміну, можуть зустріти опір.

«Безумовно, буде опір, я навіть не сумніваюся в цьому, тому що меншими грошима розпоряджатимуться міністри, меншими грошима розпоряджатимуться обласні керівники, районні керівники, а великими грошима розпоряджатимуться громади», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

У суботу на нараді з головами сільських та селищних рад в Києві, прем’єр-міністр пообіцяла, що, приблизно, за три роки всі податкові надходження залишатимуться в місцевих бюджетах.

„Кожен раз, коли все більше і більше збирається податків - все більше і більше вилучень. Більше зібрав – менше залишилося! Ще більше зібрав – ще менше залишилося! Цю хибну практику потрібне поламати. При чому всі знають, що 99% ваших бюджетів – це невідкладні соціальні витрати”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр-міністр наголосила, що поступово протягом кількох років планується забезпечити перехід на те, щоб 100% надходжень від податків залишалися в місцевих бюджетах. „Ми мусимо побудувати програму на те, щоб 100% поступово, через декілька років, наприклад, через три роки, залишалися на місцях”, - заявила вона.

Прем’єр-міністр доручила міністру фінансів та міністру економіки обов’язково врахувати такі норми при розробці доповнень та змін до Бюджетної декларації на 2010 рік. „Я доб’юся, що це буде в бюджеті на 2010 рік”, - підкреслила вона.

„Розпочнемо з того, що на 2010 рік ми зробимо непросту роботу. Ми зробимо планування безпосередньо з центру до села і селища, оминаючи області та райони. Це дасть можливість побачити кожну адміністративну одинцю та запланувати бюджет так, щоб у нас дійсно був збалансований ресурс. Ми маємо чесно визнати: якщо село чи селище є дотаційним, значить, потрібно давати дотації не за залишковим принципом, а за нормативним принципом”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.