Польща створить 100 тисяч робочих місць завдяки Євро-2012

Харків. 30 червня. УНІАН. Міністерство економіки Польщі прогнозує створення близько ста тисяч робочих місць завдяки організації країною фінальної частини чемпіонату Європи з футболу в 2012 році.

Як повідомили УНІАН у компанії PL 2012, котра координує підготовку Польщі до чемпіонату, робочі місця, частина з яких вже зайнята працівниками, з’являться в першу чергу в будівництві та сфері послуг.

За оцінками міністерства, будівельні фірми набиратимуть нових працівників для того, аби споруджувати дорожню, спортивну та готельну інфраструктуру, необхідну для проведення матчів Євро-2012.

Ці проекти в першу чергу фінансуються за кошти державного, місцевих бюджетів та програм допомоги Євросоюзу, що гарантує їх реалізацію навіть в умовах світової економічної кризи.

Тільки на будівництво 900 кілометрів автострад, згідно з планом, буде витрачено 6,5 мільярда євро, а ще 4,5 мільярда євро - на розвиток залізничної інфраструктури.

Робочі місця з’являться також безпосередньо перед та під час проведення чемпіонату у сфері послуг, зокрема, в ресторанному та готельному бізнесі й сфері інших послуг, якими зможуть скористатись футбольні уболівальники.

PL 2012 відзначило, що міністерство підготувало законопроект про державно-приватне партнерство, яке дасть змогу приватним інвесторам на взаємовигідних умовах з державою фінансувати проекти з підготовки до чемпіонату.

Водночас за даними Польської конфедерації приватних працедавців Lewiatan, у Польщі могли б знайти роботу навіть 500 тисяч чоловік, більшість з яких в будівельних сфері, в якій традиційно останні роки дуже не вистачає спеціалістів.

Lewiatan відзначає, що в країні не вистачає електриків, операторів будівельної техніки, спеціалістів із внутрішніх будівельних робіт, зауваживши, що – попри зростаюче безробіття – буде дуже важко «закрити» усі вакансії.

За оцінками конфедерації, вирішенням проблеми могло б бути запрошення на будівельні роботи до Польщі працівників з Китаю.

За даними порталу Praca.pl, завдяки Євро-2012 у Польщі не забракне пропозицій для прибиральниць, офіціантів, директорів готелів та керівників ресторанів.

Як повідомляв УНІАН, у Польщі восени минулого року почало зростати безробіття, яке щороку зменшувалось з моменту вступу країни до Євросоюзу в 2004 році з рівня 20%.

Навесні у 38-мільйонні країні безробітними зареєструвались 1,76 млн. громадян, що становить близько 11% в порівнянні з 9% безробіттям наприкінці минулого року.

В 2007 році Польща спростила працевлаштування українців, білорусів та росіян в країні, дозволивши їм працювати без офіційного дозволу упродовж шести місяців в рік.

Довідка УНІАН. Україна та Польша виграла право організації Євро-2012 в квітні 2007 року.