Фесенко прогнозує ще одну спробу відставки Тимошенко

Харків. 30 червня. УНІАН. Восени може бути здійснена нова спроба оголосити вотум недовіри діючому уряду.

Про це заявив політолог Володимир Фесенко в ефірі 5 каналу.

Водночас він зазначив, що це може бути зроблено "не для того, щоб провести одночасно дострокові парламентські вибори разом з президентськими".

"Це юридично не зовсім коректно і можуть просто не встигнути. А ось після президентських виборів, після інавгурації президента, дуже потрібно буде поміняти уряд, а це реально зробити лише через парламентські вибори", - заявив експерт.

Водночас він наголосив, що Партії регіонів буде "дуже не просто" знайти 226 голосів у парламенті для результативного голосування по відставці уряду.

Відповідаючи на питання, чи можливий в Україні "російський сценарій", коли президентом буде обраний лідер регіоналів Віктор Янукович, а діючий президент Віктор Ющенко стане прем’єром, Фесенко заявив: "У найближчій перспективі, а найближча перспектива – це півроку, максимум рік, такий сценарій неможливий".

"Наскільки я розумію, деякі нинішні соратники президента думають про такий варіант трохи пізніше. Щоб президента і президентську силу провести у новий склад парламенту, а далі вже спробувати провести Ющенка на посаду прем’єра", - зазначив експерт.

Він вважає, що це "сценарій на середньострокову перспективу".

Українська правда