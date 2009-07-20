Завод ім. Малишева заклопотаний тим, щоб не «відрубали світла» 46 житловим будинкам

Харків. 20 липня. УНІАН. Державне підприємство «Завод ім. Малишева» намагається розв’язати проблему електропостачання 46 житловим будинкам в селищі Артема у Харкові, які були передані до комунальної власності міста на баланс КП «Жилкомсервіс» ще 1 січня 2007 рокую

Як повідомили кореспонденту УНІАН в адміністрації заводу, з метою оптимізації діяльності оборонного державного підприємства та уникнення витрат, не пов’язаних з безпосереднім виробництвом, раніше було ухвалено рішення припинити дію договору від 1994 р., згідно з яким Держпідприємство «Завод ім. Малишева» забезпечувало електроенергією селища Артема.

За словами представника заводу, взагалі ситуація була абсурдна: підприємство вирішувало проблеми енергопостачання 46 будинків, до яких вже давно не мало ніякого відношення. Не менш важливим був той факт, що ДП «Завод ім. Малишева», вчасно відраховуючи Акціонерній компанії «Харківобленерго» кожного місяця необхідні суми, фактично дотував багатьох неплатників, які проживають у зазначених будинках.

Договір на постачання електроенергії до вказаних будинків з 1 липня вже не діє, і з цього моменту всі роботи щодо забезпечення селища електроенергією та розрахунки за її споживання мали б узяти на себе АК «Харківобленерго» та Комунальне підприємство «Жилкомсервіс». На жаль, зазначив співрозмовник агентства, цього не відбувається. Він повідомив, що навпаки все нові та нові вимоги до підприємства з боку приймаючих організацій майже унеможливили нормальну процедуру передачі електромереж та обов’язків щодо електропостачання в обумовлені терміни.

На підприємстві стурбовані тим, що через незалежні від нього обставини, а також зволікання, 46 будинків селища можуть бути у будь-який час знеструмлені.

«Це може статися раптово, і керівництво заводу не має упевненості, що його не звинуватять у тому, що сталося», - сказав представник заводу.

Завод ім. Малишева є ініціатором щодо зміни всіх договірних відносин і останнім часом докладає багато зусиль щодо недопущення соціальної напруги, яка може виникнути, однак через бюрократичну тяганину та різного роду відписки з боку приймаючих сторін «не впевнений, що все завершиться гладко», - наголосив співрозмовник агентства.