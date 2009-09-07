Харків заборгував ТЕЦ-5 140 млн. грн.

Харків. 7 вересня. УНІАН. На сьогодні Харків розрахувався з ТЕЦ-5 на 53% за минулий опалювальний сезон, при цьому сума боргу становить 140 млн. грн.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на генерального директора ТЕЦ-5 Олега ШАПОВАЛОВА.

«На даний момент Харків розрахувався з ТЕЦ-5 всього лише на 53% за минулий опалювальний сезон», - сказав О.ШАПОВАЛОВ.

Він зазначив, що при цьому у кінцевих споживачів боргів немає.

«Вони справно платять «Харківським тепловим мережам». Відповідно борги ХТМ не дозволяють нам розрахуватися перед ДК «Газ України». Загальна сума боргу ХТМ перед ТЕЦ-5 становить понад 140 млн. грн., наш борг перед ДК «Газ України» - 90 млн. грн. Це єдина проблема. Все інше ми вирішимо», - зазначив О.ШАПОВАЛОВ.

При цьому він наголосив, що Харківська ТЕЦ-5 до опалювального сезону практично готова.

«Незважаючи на те, що ТЕЦ-5 сьогодні простоює, ми часу не втрачаємо. Ми проводимо дуже велику роботу з підготовки станції до опалювального сезону. Ми провели деякі такі види робіт, які ніколи не проводилися на станції. Залишилися завершальні моменти, і з технічної точки зору проблем не буде», - підсумував О.ШАПОВАЛОВ.