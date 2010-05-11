Пенсійний вік для жінок в Україні може бути підвищений

Харків. 11 травня. УНІАН. Вирішення проблеми збалансування Пенсійного фонду є однією з першочергових завдань і потребує вживання непопулярних заходів. Про це напередодні заявила перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина Акімова.

Як передає телеканал «1+1», до того ж І.Акімова зазначила: «Для збалансування Пенсійного фонду, в будь-якому випадку, ми будемо йти по шляху непопулярних заходів, але йти обережно і поступово».

За її словами, одним із заходів є поступове підвищення пенсійного віку жінок до рівня чоловіків.

Як уточнила І.Акімова, це питання буде стосуватися жінок, які за своїм віковим критерієм (до 35-38 років) будуть претендувати на участь у другому, накопичувальному рівні пенсійної системи.

До того ж перший заступник глави адміністрації уточнила, що таке підвищення пенсійного віку не буде вводитися в 2010 році і пороговий вік 35-38 років є експертною оцінкою, яка ще потребує уточнення.

Коментуючи цю пропозицію, І.Акімова пояснила, що середня тривалість життя жінки в Україні довша і навантаження для Пенсійного фонду вони створюють велике, що повинно враховуватися в питанні його збалансування. «І чому б не дати змоги нашим жінкам працювати довше? Це призведе до збільшення абсолютного рівня пенсій, оскільки буде враховуватися більший трудовий стаж», - додала вона.

На думку І.Акімової, підвищення загального пенсійного віку в середньостроковій перспективі є для України неминучим. «Українське суспільство старіє, кількість пенсіонерів на одного працівника, на жаль, збільшується. З самого початку це буде стосуватися тієї категорії людей, які будуть претендувати на участь у другому рівні пенсійної системи», - зазначила вона.

Говорячи про терміни введення другого, накопичувального рівня пенсійної системи І.Акімова сказала, що його потрібно чекати ближче до кінця п`ятирічного терміну повноважень нинішнього Президента, але, у разі потреби, і наближати.

Вона також повідомила, що паралельно необхідно обмежити максимальний розмір пенсій і регулювати систему пенсійних пільг, поступово перекладаючи більшість подібних пільг на професійні фонди.