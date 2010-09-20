Євросоюз стурбований зникненням харківського журналіста Климентьєва

Харків. 20 вересня. УНІАН. Європейський Союз стурбований ситуацією зі свободою слова, що склалася в Україні останнім часом.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в заяві Євросоюзу про свободу ЗМІ в Україні, зробленій на засіданні Постійної Ради ОБСЄ 16 вересня, текст якої має наше агентство.

«Ми нагадуємо заяви Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, зроблені в квітні цього року, про підтримку плюралізму в ЗМІ і забезпечення захисту журналістів у відповідь на певні тривожні події в області свободи ЗМІ в Україні», - наголошується в заяві.

«У цьому контексті ЄС висловлює глибоку стурбованість зникненням українського журналіста Василя КЛИМЕНТЬЄВА в серпні», - написано далі в документі. При цьому ЄС привітав особисту увагу Президента В.ЯНУКОВИЧА до розслідування зникнення журналіста і його заклик до правоохоронних органів зробити все можливе для його розшуку. «Ми продовжимо звертати увагу на проведення слідства», - наголошується в заяві ЄС.

У документі також наголошується на важливості того, аби журналісти могли робити свою роботу без побоювання та погроз.

«У цьому контексті ЄС висловлює свою стурбованість недавніми повідомленнями про насильство і утиски щодо медіа-професіоналів в Україні», - написано в заяві.

ЄС також висловив надію на подальший прогрес у розслідуваннях нових і старих кримінальних справ, що стосуються журналістів, зокрема, справи про вбивство Георгія Гонгадзе.

ЄС привітав запланований на 11-12 жовтня цього року візит Постійного представника ОБСЄ з питань свободи медіа Дуні МІЯТОВИЧ до Києва з метою отримати з перших рук інформацію, яка стосується ситуації зі свободою ЗМІ в Україні. При цьому ЄС заявив, що розраховує на гарну співпрацю української влади з Представником ОБСЄ.

Крім того, ЄС заявив про готовність і далі поглиблювати свої відносини з Україною, а також допомогти уряду України в забезпеченні медіа-плюралізму в країні.

ЄС також відзначив із задоволенням імплементацію ряду важливих реформ в Україні і підкреслив важливість поваги в ході реформ до основних цінностей, таких як демократія, верховенство права і права людини.