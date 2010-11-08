Захаров вважає оголошення результатів виборів мера Харкова поспішними

Харків. 8 листопада. УНІАН. Харківська правозахисна група вважає оголошення результатів виборів Харківського міського голови передчасними та поспішними.

Про це йдеться у заяві співголови Харківської правозахисної групи Євген ЗАХАРОВА, розміщеній на офіційному сайті ХПЗГ.

Свою позицію Є.ЗАХАРОВ пояснює «з огляду на те, як відбувалося встановлення підсумків голосування територіальною виборчою комісією (ТВК) в умовах, коли два кандидати, Арсен АВАКОВ та Геннадій КЕРНЕС, набрали близьку кількість голосів, і навіть невеличкі помилки у процесі підрахунку голосів впливають на остаточний результат».

За словами Є.ЗАХАРОВА, про його правоту можуть свідчити ряд фактів.

Зокрема, зазначив він, «у ході розгляду ТВК протоколів та інших виборчих документів дільничних виборчих комісій з’ясувалося, що на деяких дільницях був проставлений із запізненням штамп «вибув» проти прізвища кандидата на посаду міського голови Олександра ДЕНИСЕНКА, який зняв свою кандидатуру за 5 днів до виборів. На кількох дільницях комісії взагалі не знали, що пан ДЕНИСЕНКО «вибув», не поставили цей штамп, порахували голоси і здали протоколи до ТВК. На деяких дільницях усі бюлетені без штампу «вибув» визнали недійсними».

Наприклад, наводить факти Є.ЗАХАРОВ, «на дільниці № 30054 таких бюлетенів було 654, а на дільниці 30070 – 418. Загалом зіпсованих бюлетенів на всіх дільницях понад 9 тисяч, і можна впевнено стверджувати, що та частина, де вони визнані недійсними внаслідок відсутності штампу «вибув» – на совісті ТВК. Чотирьох днів цілком достатньо, щоб повідомити про це усі дільничні комісії».

Як вважає правозахисник, «люди, які прийшли на дільниці та використали такі бюлетені, були цілком несправедливо та незаконно позбавлені права вибору. Тому, на наш погляд, ТВК була зобов’язана зарахувати ці бюлетені як дійсні. Вважаємо за необхідне перегляд зіпсованих бюлетенів на всіх дільницях і підрахунок результатів голосування із врахуванням бюлетенів без позначки «вибув» як дійсних».

«ТВК, - наголошує Є.ЗАХАРОВ, - не прийняла протоколи з низки дільниць і повернула їх для уточнення, а на деяких дільницях – для перерахунку голосів. Загалом складання уточнених протоколів внаслідок несуттєвих помилок під час підрахунку голосів – річ природна. Але в даному випадку насторожує закритість цього процесу: уточнені протоколи не давали подивитися навіть членам ТВК, результати по них не оголошувалися, спостерігачі від партій і журналісти не мали доступу до сцени, де засідала комісія, а розгляд останніх 11 протоколів 4 листопада проходив взагалі за закритими дверима: ТВК ухвалила рішення видалити всіх із зали. Мали місце факти, коли ТВК викликала голову комісії, і він переписував протоколи прямо в приміщенні ТВК і ставив на них печатку».

Таким чином, констатує Є.ЗАХАРОВА, «ми мали можливість порівняти первинний і уточнений протоколи по двох дільницях. Згідно з первинним протоколом з дільниці № 30001 взяли участь 933 виборці, за кандидата АВАКОВА проголосувало 280, а за кандидата Кернеса – 278 виборців. Згідно з уточненим протоколом, участь у голосуванні взяли вже 1016 виборців, за АВАКОВА – 263 голоси «за», КЕРНЕСА – 339 голосів «за». Тобто, за КЕРНЕСА додалося 78 голосів. На дільниці № 30015 за первинним протоколом проголосувало 958 виборців, а за уточненим – вже 745. При цьому кількість голосів за АВАКОВА зменшилася на 118, а за КЕРНЕСА – на 63, в цілому КЕРНЕСУ додалося 89 голосів».

Правозахисник констатує, що «такий приклад «уточнення» вимагає детального аналізу результатів голосування на всіх тих ДВК, де уточнені протоколи відрізняються від первинних».

Посилаючись на численні повідомлення ЗМІ, Є.ЗАХАРОВ зазначає, що «член ТВК К.ЧЕРНЕЦЬКИЙ знайшов на сцені, де працює комісія, скриньку з 40 заповненими протоколами, які начебто раніше направили на уточнення. Якщо уточнення результатів голосування на цих 40 дільницях проходило подібним чином, то підсумок голосування може бути зовсім іншим».

«Це лише деякі факти, які вочевидь впливають на підсумок голосування, і не торкалися численних порушень закону про місцеві вибори, щодо яких не можна зробити висновки про їхній прямий вплив на результати голосування. Таких порушень в самому процесі голосування на виборчих дільницях, під час підрахунку голосів на дільницях, транспортуванні бюлетенів до ТВК, під час роботи ТВК спостерігачами й представниками партій зафіксовано безліч: знайдені зайві протоколи; підписання членами ДВК незаповнених протоколів; передача пошкоджених пакунків з виборчою документацією з ДВК до ТВК, пакування виборчої документації виборчих дільниць у приміщенні ТВК без участі членів дільничних виборчих комісій; відсутність обов’язкових реквізитів на пакунках з виборчою документацією, яку передавали до ТВК; перерахунок голосів і складання уточненого протоколу кількома членами ДВК тільки від однієї політичної партії; відсутність розгляду по суті скарг на порушення виборчого закону», - йдеться в заяві Є.ЗАХАРОВА.

Він наголосив, що, «беручи до уваги наведені факти, результати виборів у Харкові не можна визнавати бодай без ретельного аналізу зіпсованих бюлетенів на всіх дільницях і повторного ретельного підрахунку голосів за участі повного складу ДВК та спостерігачів на дільницях, де складалися уточнені протоколи, та розгляду численних скарг на порушення виборчого процесу».