Металіст везе зі Львова 3 очки

Харків. 28 серпня. УНІАН. Харківський Металіст у матчі 8-го туру Чемпіонату України з футболу завдав поразки львівським Карпатам.

Гра, що пройшла у неділю у Львові, завершилася з рахунком 2:1 на користь харків’ян.

Голи у Металіста забили Хав`єр (29) і Девіч (89).

Склад Металіста: Горяїнов, Пшеничних, Торсіглєрі, Папа Гуйє, Обрадович, Валяєв, Едмар, Соса (Шелаєв 82), Хав`єр-К, Тайсон (Девіч 79), Крістальдо (Фініньо 46). Запас: Старцев, Торрес, Березовчук, Романчук.

Набравши у 8 турах 18 очок, Металіст посідає третє місце в Турнірній таблиці і відстає від лідерів – Динамо (20) і Шахтіря (20) – на 2 очки.

У наступному турі Металіст 10 вересня приймає на своєму полі київський Арсенал.