Україна вивчає досвід будівництва метрополітену в ОАЕ

Харків. 20 жовтня. УНІАН. Сьогодні голова Харківської обласної держадміністрації Михайло ДОБКІН у складі української делегації на чолі з віце-прем`єр-міністром України - Міністром інфраструктури України Борисом КОЛЕСНИКОВИМ бере участь у м.Дубаї (ОАЕ) в семінарі з питань проектування, будівництва та розвитку метрополітену.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, досвід Дубаї з будівництва метрополітену є надзвичайно цікавим для України: за рекордно короткі терміни і в умовах світової економічної кризи владі ОАЕ вдалося побудувати найсучаснішу систему метрополітену з повністю автоматичним управлінням.

А потреба в будівництві метро в Дубаї аналогічна з Україною - необхідність розвантажити місто від зростаючого потоку автомобілів та заторів на автошляхах.

За словами віце-прем`єр-міністра, за 5 років в Дубаї побудовано стільки кілометрів метро, стільки не побудувала вся Україні за 50 років. При цьому будівництво наземних гілок метро в 6-7 разів дешевше, ніж підземне, а за своїми споживчими якостями воно набагато ефективніше сучасного метрополітену. Використовувати досвід будівництва метро в Дубаї найбільш доцільно там, де немає історичного центру - наприклад, у спальних районах Дніпропетровська, Донецька. «Вихід на поверхню - єдиний швидкий і економічний шлях розвитку метрополітену», - сказав Б.КОЛЕСНИКОВ.

За прогнозами Департаменту громадського транспорту Дубаї, метрополітен здатний перевозити в середньому до 1,2 млн. пасажирів на добу - тобто, до 360 млн. пасажирів на рік. При цьому частина автобусних маршрутів в Дубаї, в першу чергу - в «спальних» районах міста, прокладено таким чином, щоб здійснювати максимально зручне транспортування пасажирів до станцій метро. Аналогічну схему, на переконання віце-прем`єр-міністра України, необхідно розвивати і в Україні, пише сайт ОДА з посиланням на «СтройОбзор»).

«Ми ознайомимося з досвідом будівництва метро, яке працює виключно по поверхні, і подивимося, чи можливо застосовувати такі технології у нас. З одного боку, будівництво метро під землею вирішує багато проблем, але при такій високій витратності цього методу, треба вивчати й інші можливості», - зробив свій коментар М.ДОБКІН.