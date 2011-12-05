Результати 19-го туру Чемпіонату України з футболу

Останній тур 1-го кола 9-11 грудня

Харків. 5 грудня. УНІАН. Сьогодніматчем уКиєвізавершиться19-йтурЧемпіонатуУкраїни зфутболу 19:30.Динамо(46) -Металург(26)



Раніше в турізіграли



Шахтар -Арсенал5:0 (Срна 13,Коста30,Мхітарян57,Богданов69авт., Да Сілва76)



Зоря -Оболонь1:2 (Хомченовський 16 -Баранець57,65)



Таврія- Олександрія4:1 (Матюхін 25авт, Гігіадзе 31пен., Шиндер76,Калініченко79 -Довгий10)



Чорноморець -Кривбас1:2 (Цигирлаш 90 -Самодін22,63)



Іллічівець- Дніпро3:2 (Фомін 8,Кожанов29,Ярошенко87пен.- Ротань58,Калініч73).У Дніпра- двавидалення (Стрініч 56,Ротань88)



Ворскла- Карпати1:1 (Безус 37 -Батиста56)



Металіст- Волинь3:1 (Соса 83,Фініньо85,Тайсон90 +4- Павлов6).УВолині- двавидалення (Шиков 48,Гобер66)



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Матчі20-го турупризначеніна:



9 грудня



19:15Оболонь(11) -Таврія(27)



10 грудня



13:30Олександрія(14) -Металіст(44)



16:00Карпати(16) -Динамо(46)



17:30Дніпро (30) - Чорноморець(21)



19:30Арсенал(27) -Ворскла (24)



11 грудня



13:30Металург(26) -Зоря (12)



15:30Волинь(19) -Іллічівець(20)



17:30Кривбас(31) -Шахтар(48)

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