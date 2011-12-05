Прийом робіт на фестиваль «Харьковская сирень» розпочнеться з 15 грудня

Харків. 5 грудня. УНІАН. Прийом робіт на IV фестиваль «Харьковская сирень» розпочнеться з 15 грудня.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформувала начальник управління у справах преси та інформації ХОДА, співголова оргкомітету фестивалю Вікторія МАРЕНИЧ.

За її словами, зазраз вирішується, хто з французької гілки «Харьковской сирени» зможе відвідати Харків у травні, на сьогоднішній день є 2 кандидатури. Крім того, буде збільшене представництво на фестивалі української гілки кінематографу.

«Також на IV фестивалі працюватиме секція, присвячена пам`яті нашої землячки Людмили Марківни Гурченко. Ми працюємо над тим, щоб запросити людей, які разом з нею працювали. У нас на сьогоднішній день є підтвердження від Олександра Михайлова, який знімався разом з нею у відомому фільмі «Любов і голуби». Це блискучий актор і блискучий оратор, зустріч з ним принесе багато цікавого харків`янам», – сказала В.МАРЕНИЧ.

Вона зазначила, що оскільки Харків – місто, що приймає Євро-2012, одна із секцій фестивалю буде присвячена спортивній журналістиці. Також буде продовжена добра традиція встановлення меморіальних дошок у тих місцях, де жили ц творили люди, пов`язані з історією харківського кіно.

«Я дуже вдячна Мілен ДЕМОНЖО за те, що вона виявилася дуже хорошою дочкою і записала всі спогади своєї матері. Таким чином народилася книга «Харьковская сирень», яка потім втілилася у кінофестиваль», – сказала В.МАРЕНИЧ.

Довідка.Міжнародний фестиваль «Харьковская сирень» проводиться з 2009 року. Назву фестивалю дала однойменна книга спогадів про матір французької актриси Мілен ДЕМОНЖО – для колишньої харків’янки Клавдії Трубникової саме бузок став уособленням рідного міста, про яке вона розповіла своїй дочці.

В рамках фестивалю Харківщину відвідали світові знаменитості, актори французького, українського та російського кіно, було презентовано книжки Почесного президента фестивалю Мілен ДЕМОНЖО «Харьковская сирень» та «Тварини у моєму житті», відбулися майстер-класи відомих акторів і режисерів, творчі зустрічі, виставки, презентації книг, концерти, спектаклі, покази конкурсних робіт та позаконкурсний показ.

Головною ідеєю фестивалю є просування іміджу Харківщини. Під час заходу глядачам представляють свої короткометражні роботи молоді режисери. У 2011 р. на конкурсний відбір надійшло 123 роботи, з яких селекційна комісія відібрала 53 фільми.