Опозиція провела у Харкові два мітинги

Харків. 22 січня. УНІАН. У Харкові близько 150 активістів обласних організацій Всеукраїнського об’єднання «Свобода» та Української народної партії беруть участь в урочистому мітингу, присвяченому Дню Соборності та Свободи України.

Як передає кореспондент УНІАН, люди, які зібралися біля пам’ятника Тарасові Шевченку на вул. Сумській, тримають державні прапори, символіку ВО «Свобода» та УНП.

Мітинг активістів ВО «Свобода» розпочався урочистою ходою молодіжної організації партії від майдану Рози Люксембург, де встановлено монумент на честь проголошення Незалежності України, до пам’ятника Т.Шевченку на вул. Сумській.

За словами голови обласної організації ВО «Свобода» Ігоря ШВАЙКИ, урочиста хода символізує єдність поколінь і тривалість змагань українського народу за незалежність держави. Акція біля пам’ятника Т.Шевченку розпочалася молебнем, який відслужили священики Харківсько-Полтавської єпархії Української автокефальної православної церкви.

Крім того, активісти ВО «Свобода» підготували та роздали всім бажаючим зразок адміністративного позову до Харківської міської ради про скасування підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, а також інструкцію, в якій роз’яснюється спосіб подання позову.

І.ШВАЙКА підкреслив, що на сьогодні неможливо скасувати рішення міськради про підвищення тарифів у цілому, але це рішення можуть оскаржити жителі кожного окремого будинку, на який розраховано тариф. «І ми вже це успішно робимо», - зауважив він.

Сьогодні зранку біля пам’ятника Т.Шевченку також відбувся урочистий мітинг інших опозиційних політичних партій, які входять до обласного Комітету опору диктатурі. В заході взяли участь близько 200 активістів ВО «Батьківщина», Народного руху України, політичної партії «Наша Україна», Української соціал-демократичної партії, ВО «Свобода».