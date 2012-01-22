Біля Качанівської колонії відбувся ще один мітинг

Харків. 22 січня. УНІАН. У Харкові поблизу Качанівської колонії, де утримується засуджена екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, близько 400 активістів опозиційних політичних партій проводять мітинг з нагоди Дня Свободи та Дня Соборності України.

Як повідомив кореспондентові УНІАН заступник голови Харківської обласної організації політичної партії «ВО «Батьківщина» Валерій ДУДКО, у мітингу беруть участь представники обласного Комітету опору диктатурі.

Учасники акції тримають національні прапори, символіку ВО «Батьківщина», БЮТ, Народного руху України, профспілкових організацій, а також транспаранти з написами «Юлі волю, Україні кращу долю», «Негідні владні рішення приймає влада негідників». Люди скандують «Юлі волю, банду геть!».

Перед учасниками мітингу з імпровізованої сцени виступили лідери облорганцізацій політичних партій, які входять у обласний Комітет опору диктатурі, народні депутати України та координатор громадського руху «Громадянський супротив» Олександра КУЖЕЛЬ.

Учасники мітингу висловили підтримку Ю.ТИМОШЕНКО та вимогу звільнити її «від несправедливого кримінального переслідування».

Насамкінець організатори заходу запустили в повітря на повітряних кульках надувну ляльку з обличчям Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.