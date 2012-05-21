Представник Укроборонпрому про БТР-4 для Іраку: не вірте ЗМІ

Харків. 21 травня. УНІАН. Процес підготовки до передачі Іраку другої партії бронетранспортерів БТР-4 триває нормально, а інформація в ЗМІ про нібито «назрівання» в Україні «нового збройного скандалу» виглядає упередженою і необгрунтованою.

Про це в телефонному інтерв’ю зявив кореспондентові УНІАН радник генерального директора Держконцерну «Укроборонпром» Володимир Мазін, коментуючи публікації в українській пресі про виникнення проблем у ході реалізації контракту на поставку 420 БТР-4 до Іраку, зокрема в процесі здачі другої партії бронемашин.

«Все триває за планом», - сказав В.Мазін. «Можу сказати, - додав він, - шум здійнятий із нічого».

Джерело на ДП «Завод ім. Малишева» (співиконавець контракту - ред.), повідомило, що підприємство працює над підготовкою до відправки в Ірак другої партії БТР-4 у кількості 62 одиниці, паралельно приступивши до виробництва машин наступної піртії.

Як повідомляв УНІАН, колісні БТР-4 розроблені Харківським конструкторським бюро ім. Морозова (ХКБМ), яке виступає основним виконавцем контракту на поставку 320 БТР-4 для Іраку.

До компетенції ХКБМ належить установка на БТР-4 бойового модуля «Парус», призначеного для стрільби з різних видів озброєння. До системи «Парус» входить автоматична гармата ЗТМ1, з якою, як пишуть ЗМІ, і виникли проблеми.

Сьогодні в ХКБМ відповіли кореспондентові УНІАН, що не будуть давати коментарів з цього приводу.

Раніше повідомлялося, що наприкінці квітня - початку травня цього року на підприємства, які виконують контракт у Харкові, прибуває інспекція з Іраку для проведення здачі-прийомки другої партії БТР-4. На сьогодні стало відомо, що цей процес завершено і представники країни-замовника відбули з Харкова.

Довідка УНІАН. У 2009 році Україна підписала з Іраком контракт, згідно з яким має поставити Багдаду 420 одиниць БРТ-4. Основний виконавець контракту – Харківське конструкторське бюро імені Морозова (ХКБМ), співвиконавець – Державне підприємство «Завод імені Малишева» (м. Харків). Вартість контракту, яким передбачено, зокрема, поставки з України до Іраку літаків Ан-32 та ремонт авіатехніки, становить 2,4 млрд. дол. Перша партія БТР-4 в кількості 26 одиниць була відправлена з території заводу ім. Малишева 20 квітня 2011 р.

Колісні БТР-4 розроблені Харківським конструкторським бюро ім. Морозова. Перша партія машин для Іраку була виготовлена на виробничій базі цього казенного підприємства. БТР-4 призначений для транспортування особового складу мотострілкових підрозділів та їхньої вогневої підтримки в бою. БТР використовується для оснащення підрозділів, здатних вести бойові дії в різних умовах, у тому числі в умовах застосування противником зброї масового ураження. БТР може бути базовою машиною для оснащення спеціальних сил швидкого реагування і морської піхоти, виконувати поставлені завдання як удень, так і вночі, в різних кліматичних умовах, на дорогах з різним покриттям і в умовах повного бездоріжжя. Діапазон робочих температур навколишнього повітря від -40 до +55° С. На базі БТР-4 можуть бути створені: командирська машина БТР-4К, бойова розвідувальна машина БРМ-4К, ремонтно-евакуаційна машина (БРЕМ), машина вогневої підтримки МВП-4К, командно-штабна машина БТР-4КШ, броньована санітарно-евакуаційна машина БСЕМ-4К та ін.

На знімках: (угорі) новий бронетранспортер БТР-4 харківського виробництва, представлений Україною на Міжнародній виставці озброєнь IDEX-2011 в Абу-Дабі (ОАЕ), фото Андрія КРАВЧЕНКА; машини 2-ї партії БТР-4, підготовлені для відправки до Іраку, квітень 2012 р., фото Володимира КРАВЧЕНКА.