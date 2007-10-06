Добкін: ПР перемогла, незважаючи на втрату голосів

Харків. 6 жовтня. УНІАН. Харківський міський голова Михайло ДОБКІН вважає, що результати Партії регіонів на виборах 30 вересня у Харкові і Харківській області найкращі серед усіх політичних сил, незважаючи на те, що його партія втратила значну кількість голосів порівняно з виборами 2006 року.

Як передає кореспондент УНІАН, свою точку зору на результати виборів у регіоні мер Харкова висловив, промовляючи у прямому ефірі програми «Свобода» Савіка ШУСТЕРА на каналі ІНТЕР у п’ятницю, 5 жовтня.

М.ДОБКІН: «Кількість тих, хто прийшов на вибори, порівняно з минулими виборами в Харківській області, прийшло на 7% виборців менше. Я прошу врахувати, що50% харків’ян, які підтримали Партію регіонів, то найбільші втрати від низької явки, звичайно ж, отримали лідери виборчих перегонів. Ну, якщо взяти і подивитися всю решту політичних сил, то та політична сила, яка посіла друге місце, набрала втричі менше голосів. Втричі. І це в тому місті і в тій області ( ведучий перебив М.ДОБКІНА – ред.).

С.ШУСТЕР: А ви маєте на увазі область?

М.ДОБКІН: І в місті і в області, звичайно.

С.ШУСТЕР: Це не зовсім ті дані, мені здається. Але я зараз навіть на них подивлюся. У Харкові якраз БЮТ отримав більше, навіть Наша Україна – Народна самооборона отримали більше, ніж у 2006 році. Такі результати. Просто мені цікаво, що сталося у місті Харкові. Давайте я Вам допоможу. Можливо смерть Євгена Кушнарьова якось вплинула на це?

М.ДОБКІН: Савік, живучи останні півтора роки на вістрі усіх подій, Київ і Харків стали двома містами, де зосередили максимальну кількість ненависті всі ті, хто так рвався до влади у нашій країні, починаючи з березня 2006 року. Місто Харків, як найбільше місто після Києва, сьогодні і місяць тому, і півроку тому, переживає дуже складні часи через те, що надто високу ціну поставили опозиційні сили у цьому місті для того, щоб прийти до влади, не гребуючи нічим. Я гадаю, що це певною мірою відбилося на бажанні людей взагалі брати участь у виборах. І якщо ми відстежували динаміку, то більшість людей проголосувало до обіду, і в процентному відношенні, якщо подивитися на динаміку з березнем 2006 року, явка була вищою. Але після обіду люди просто перестали йти на вибори, я гадаю, що і погода вплинула, був чудовий сонячний день, і не всі знаходилися у місті».