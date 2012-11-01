Яценюк: Тимошенко задоволена тим, як опозиція провела виборчу кампанію

Харків. 1 листопада. УНІАН. У ЦКЛ «Укрзалізниці» у Харкові відбулася зустріч екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко з лідерами Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Олександром Турчиновим, Арсенієм Яценюком, Григорієм Немирею та з послом Європейського Союзу в Україні Яном Томбінські.

Як передає кореспондент УНІАН, після зустрічі лідери Об’єднаної опозиції провели брифінг. Я.Томбінські до журналістів не вийшов.

За словами А.Яценюка, під час зустрічі лідери опозиції обговорили з Ю.Тимошенко перебіг виборчої кампанії, проблему фальсифікації результатів виборів, а також плани, пов’язані з роботою опозиції у новому парламенті.

«Ми обговорили передвиборчу кампанію, привітали один одного з тим, що опозиції вдалося вистояти», - сказав А.Яценюк.

За його словами, Ю.Тимошенко висловила задоволення тим, як опозиція провела передвиборчу кампанію. «Юлія Володимирівна задоволена тим, як опозиція пройшла цю кампанію, пройшла злагоджено, що ми пройшли цей складний шлях взірцево», - сказав А.Яценюк.

Г.Немиря додав, що лідери опозиції поінформували Ю.Тимошенко про негативні оцінки виборів з боку спостерігачів ОБСЄ та Громадянської мережі ОПОРА.

За його словами, крім цього, були обговорені можливі наслідки цих виборів для внутрішньої та зовнішньої політки України.

Г.Немиря висловив задоволення тим, що Ю.Тимошенко також змогла зустрітися із Я.Томбінські.

У свою чергу, О.Турчинов зазначив, що лідери опозиції закликали Ю.Тимошенко припинити голодування, однак вона, зваживши на значну фальсифікацію результатів виборів, відмовилася це зробити.

«Ми звернулися до Юлії Володимирівни, щоб вона припинила голодування, тому що її здоров’я дуже важливе для партії і для України. Те, як відбувається фальсифікація у багатьох округах, те, як нахабно і цинічно фальсифікують результати волевиявлення громадян, безсумнівно, її обурює. І єдине, чим вона може протистояти, це голодування. Тому, на жаль, ми не змогли Юлію Володимирівну тут переконати, і вона буде продовжувати, доки не буде дана чітка оцінка, в першу чергу українським суспільством, того, що відбувається зараз у багатьох округах, у багатьох регіонах», - сказав О.Турчинов.

Він наголосив, що, на думку Ю.Тимошенко, українське суспільство дало оцінку владі, дні якої «вже злічені».

За словами О.Турчинова, Ю.Тимошенко «тримається по-бойовому. Вона, як і ми, упевнена, що українське суспільство дало оцінку цій владі. Дні цієї влади вже злічені. Вона протримається дуже недовго».

На знімку: лідери опозиції Арсеній Яценюк, Олександр Турчинов та Григорій Немиря проводять брифінг поблизу Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» у Харкові після зустрічі з ЮлієюТимошенко, 1 листопада 2012 р.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА