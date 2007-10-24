Призов до армії 2008 р. буде у повному обсязі

Київ. 24 жовтня. УНІАН. Глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА заявляє, що призов до Збройних Сил у 2008 році буде проведений у повному обсязі.

Як повідомляє прес-служба Президента, таким чином В.БАЛОГА прокоментував підписання главою держави Указу про чергові призови на строкову військову службу у 2008 році. Документ, зокрема, встановлює, що наступного року до лав українського війська буде здійснено призови у квітні–травні та жовтні–листопаді.

Керівник Секретаріату Президента наголосив, що таким чином забезпечено одну із найважливіших складових національної безпеки – безперервність і надійність обороноздатності держави. «Глава держави виконав свій конституційний обов’язок. На сьогодні призов до війська – необхідна умова підтримання боєздатності Збройних Сил як головного інструмента держави у протидії зовнішнім загрозам суверенітету і незалежності», – сказав він.

Водночас В.БАЛОГА зазначив, що черговий призов до лав українського війська не ставить під сумнів оголошений Президентом курс на перехід Збройних Сил на контрактну основу. За його словами, відповідна програма втілюватиметься цілеспрямовано, більше того, нині ретельно аналізуються можливості скорочення визначених термінів формування виключно професійної армії. «Україна неодмінно матиме ефективні Збройні Сили, укомплектовані фахівцями найвищого ґатунку. Однак перехід до професійної армії вимагає і професійного підходу та точного розрахунку. Кавалерійські атаки тут недоречні, тим більше, що і кавалерія давно відійшла у минуле», – сказав керівник Секретаріату Президента.