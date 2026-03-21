Трамп розробляє стратегію щодо захоплення ядерних запасів Ірану, - CBS News

Обговорення цієї теми відбувається у закритому режимі.

Адміністрація президента США Дональда Трампа розробляє стратегії, які забезпечили б вилучення ядерних матеріалів у Ірану, оскільки військова кампанія проти Тегерана вступила в невизначену фазу.

Як пише видання CBS News з посиланням на джерела, час проведення такої операції, якщо Трамп схвалить її, поки що неясний. Наразі планування зосереджено на можливому розгортанні сил із секретного Об'єднаного командування спецоперацій, якому часто доручають найскладніші завдання щодо боротьби з поширенням ядерної зброї, повідомили два джерела видання.

Зазначається, що обговорення відбуваються в закритому режимі. Видання написало, що останнім часом адміністрація Трампа переключила увагу на більш довгострокову мету, поставлену президентом на початку війни – щоб Іран більше не був здатний виробляти ядерну зброю.

За даними Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), станом на літо 2025 року Іран накопичив близько 440 кг урану з 60-відсотковим збагаченням. Більша частина цього урану залишається похованою під ядерними об'єктами, які були розбомблені в ході американської операції минулого літа.

Американські офіційні особи заявили, що адміністрація Трампа не виключає можливості спроби вилучити запаси високозбагаченого урану в Ірані в рамках вже цієї військової кампанії. Однак будь-яка операція із захоплення урану буде складною і потенційно ризикованою.

"Йдеться про балони, що містять газ з високим вмістом гексафториду урану (60%), тому з ним дуже складно працювати", - сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросс.

"Я не кажу, що це неможливо. Існують неймовірні військові можливості для цього, але це, безумовно, буде дуже складна операція", – додав він.

Ситуація в Ірані

Раніше Трамп наполягав на повному припиненні збагачення урану Іраном, але цю ідею іранський уряд відкинув. З початком війни проти Ірану Трамп називав забезпечення неможливості отримання Іраном ядерної зброї однією з головних цілей.

12 березня голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ та військовий експерт Іван Тимочко сказав, що удари США по іранських заводах змусили владу в Тегерані використовувати безпілотники, які призначалися для РФ. Він зазначив, що атаки на підприємства, зокрема в Ісфагані та поблизу Натанза, змусили Іран перенаправити на власні потреби партії безпілотників, які спочатку призначалися для армії Росії.

Крім того, багато країн Перської затоки закликали Вашингтон не зупинятися на Ірані.

