Харків’яни без пересадок зможуть літати в Кутаїсі

Харків. 14 лютого. УНІАН. Авіакомпанія «Візз Ейр Україна» планує прямі рейси з Харкова до Кутаїсі (Грузія).

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Міжнародного аеропорту «Харків», авіасполучення на цьому напрямку розпочнеться з 1 липня 2013 року.

Авіарейс виконуватиметься двічі на тиждень – щопонеділка і щоп`ятниці. Час відправлення – 11:05, вартість – від 341 грн (в один бік, включаючи податки і максимальну вартість за бронювання).

Квитки вже є у продажу, їх можна замовляти через сайт авіакомпанії.

«Новий рейс до Кутаїсі зробить подорожі між Україною і Грузією доступними і відкритими», - зазначив генеральний директор «Візз Ейр Україна» Акош Буш, повідомили в прес-службі аеропорту.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Харків» у 2012 році збільшив пасажиропотік на 62% порівняно з 2011 роком - до 501,5 тис. пасажирів. У 2013 році аеропорт «Харків» планує збільшити пасажиропотік на 20% порівняно з 2012 роком - до 600 тис. осіб.

2011-го року пасажиропотік аеропорту «Харків» збільшився на 26,8% порівняно з 2010 роком – до 308,5 тис. пасажирів.

«Візз Ейр Україна» - перша бюджетна (лоукост) авіакомпанія, що ліцензується Державною авіаційною службою України. У 2012 році авіакомпанія перевезла 630 тис. пасажирів і нині експлуатує 2 літаки Airbus A320. У 2013 році «Візз Ейр Україна» планує перевезти близько 1,3 мільйона пасажирів і збільшити авіапарк до чотирьох літаків Airbus A320.

«Візз Ейр Україна» входить до групи компаній Wizz Air, які є найбільшим лоукост авіаперевізником у Центральній і Східній Європі.

Фото Володимира КРАВЧЕНКА