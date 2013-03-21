Харків’янці, яка стала мільйонним пасажиром Хюндаю, подарували авто

Харків. 21 березня. УНІАН. Сьогодні Українська залізнична швидкісна компанія (УЗШК) та компанія Hyundai Corporation провели церемонію зустрічі і нагородження мільйонного пасажира швидкісних електропоїздів категорії Інтерсіті+.

Як повідомляє сайт Укрзалізниці, мільйонним пасажиром виявилася жителька Харкова пані Олена, яка прибула до Києва потягом № 161 сполученням Харків - Київ.

Нагородження мільйонного пасажира відбулося на центральному залізничному вокзалі м. Києва.

Директор УЗШК Леонід Лобойко привітав пасажирку квітами та вручив сертифікат на безкоштовний квиток у вагон 1-го класу на будь-який поїзд Інтерсіті+, яким можна скористатися до кінця травня цього року.

Директор представництва Hyundai Corporation в Україні Юн Сук Чой вручив Олені сертифікат на автомобіль.

Юн Сук Чой та Л.Лобойко висловили сподівання, що кількість пасажирів поїздів Інтерсіті+ стрімко зростатиме. В свою чергу пані Олена зазначила, що їй подобається користуватися цими поїздами. Вона часто приїжджає ними до Києва.

Л.Лобойко зазначив, що заповнюваність поїздів Інтерсіті+ у березні цього року досягла 50%, тоді як у 2012 році вона становила близько 48%. Також він повідомив, що завдяки впровадженню системи диференціації тарифів у першому класі пасажири активніше почали купувати квитки за 45 діб.

За словами Л.Лобойка, за неповні 10 місяців комерційної експлуатації поїздів Інтерсіті+ було перевезено 1000000 пасажирів – це свідчить про те, що денні швидкісні поїзди поступово та впевнено займають свою нішу на високо конкурентному ринку пасажирських перевезень в Україні. Спостерігається зростання кількості пасажирів 1-го класу, що свідчить про те, що рівень сервісу та комфорту 1-го класу на сьогодні цікавить та задовольняє пасажирів.

Про довіру пасажирів свідчить і швидко зростаючий пасажиропотік та населеність поїздів Інтерсіті+. Так, населеність в січні становила 46%, в лютому вона зросла і становила вже 49%, а в березні було подолано поріг у 50% населеності.

Нагадаємо, що 25 травня 2012 року поїзд Інтерсіті+ Української залізничної швидкісної компанії відправився в промо-рейс за маршрутом Київ-Львів, а вже 27 травня було здійснено перший рейс з пасажирами – це був поїзд № 156 сполученням Київ - Харків.

Довідка УНІАН. Українська залізнична швидкісна компанія - спеціально створене підприємство в структурі Укрзалізниці, на яке покладене завдання організації швидкісного руху в Україні. На підприємстві 338 працівників, зокрема, 98 машиністів та помічників машиністів, 86 стюардів та старших стюардів.

Компанія заснована 22 лютого 2012 року, а вже 25 травня 2012 року було здійснено перший промо-рейс за маршрутом Київ-Львів.

На сьогоднішній день в експлуатації підприємства знаходиться 12 міжрегіональних двохсистемних швидкісних електропоїздів: 10 електропоїздів виробництва компанії HYUNDAI Rotem та 2 електропоїзди виробництва компанії ŠKODA VAGONKA.

Перший рейс з пасажирами електропоїздів виробництва компанії Hyundai Rotem було здійснено 27 травня 2012 року за маршрутом Київ-Харків.