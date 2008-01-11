Харків збільшує витрати з бюджету до 2,5 млрд. грн.

Харків. 11 січня. УНІАН. Цього року місто збільшує витрати з бюджету.

Про це повідомила на прес-конференції заступник міського голови – директор Департаменту бюджету та фінансів Тетяна ТАУКЕШЕВА.

За її даними, витрати консолідованого бюджету Харкова наступного року з урахуванням позикових коштів (місто збирається взяти позику на суму 505 млн. грн.) становлять 2,5 млрд. грн.

Зокрема, витрати на культуру збільшуються в 1,7 рази і становитимуть 67 млн. грн. проти 38 млн. грн. минулого року. Витрати на освіту досягнуть 583 млн. грн. проти 400 млн. грн. минулого року, тобто зростуть в 1,5 рази. Також у півтора рази збільшаться витрати на фізкультуру і спорт (30,5 млн. грн.), на охорону здоров`я заплановано 489 млн.грн, що перевищує рівень минулого року в 1,4 рази.

В основному, за інформацією Т.ТАУКЕШЕВОЇ, зростання витратної частини бюджету пов`язане з підвищенням заробітної плати. Так, на 56 тис. працівників бюджетної сфери міста поточного року фонд оплати праці запланований в обсязі 1,1 млрд. грн. (на 40% більше, ніж в 2007 р.).

Крім підвищення зарплати, при формуванні бюджету також були враховані витрати на енергоносії, харчування, медикаменти. Їх зростання становитиме від 20 до 50% від рівня минулого року.

За даними Т.ТАУКЕШЕВОЇ, міська рада затвердила 26 програм, фінансування на які передбачене в розмірі близько 1 млрд. грн., не враховуючи міжбюджетні трансферти.

Вона відмітила, що витрати на ЖКГ, в основному з власних коштів міського бюджету, сягають за всіма рівнями бюджету (загального, спеціального фондів) 691,7 млн. грн. (в 2,8 рази первищують показник минулого року). У тому числі на реконструкцію і капітальний ремонт житлового фонду передбачається збільшити витрати в 5,3 рази - з 26,7 млн. грн в 2007 р. до 142 млн. грн. Витрати на благоустрій збільшуються в 2,7 рази і становлять 443,7 млн. грн., з яких на утримання і ремонт доріг буде направлено 390,7 млн. грн., що перевищує рівень минулого року в 3,8 рази.

«Як минулого, так і цього року прийнято рішення, що всі районні в місті бюджети – дотаційні. Ця практика введена 3 роки тому, і вона себе виправдала, оскільки всі районні бюджети знаходяться в рівних умовах, незважаючи на те, які у них доходи. Раніше, як правило, 3 райони були дотаційні, в інших 6 потрібно було робити вилучення. Але вони і самі користувалися тими коштами, які вони додатково одержували», - відзначила Т.ТАУКЕШЕВА.