Гриценка непокоять газові домовленості

Харків. 13 лютого. УНІАН. Народний депутат України, голова Комітету парламенту з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО заявляє, що російсько-українські газові домовленості викликають тривогу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ГРИЦЕНКО сказав в інтерв’ю журналістам.

За його словами, перші повідомлення про переговори в Москві, з одного боку, свідчать про усунення УкрГазЕнерго з ринку, але «з іншого боку, мова йде про створення нових спільних підприємств». За його словами, «це те ж саме, тільки вид з боку».

А.ГРИЦЕНКО зазначає, що тепер Україна «в особі Газпрому матиме більш сильного гравця, який може кардинальніше впливати на український внутрішній ринок». Він наголосив, що ця ситуація суперечить інтересам нашої держави.

За його словами, також тривогу викликає те, що під час переговорів не йдеться про відновлення міжурядових угод в системі постачання газу з гарантією балансу газу для України.

Він зазначає, що ситуація схожа на ту, котра була взимку 2006 року, коли питання про постачання газу було вирішено тільки тактично, а не стратегічно. «І це може бути кісткою тактичною, яку нам дали, щоб заспокоїти, але стратегічно буде вирішено питання не на користь України», - підкреслив А.ГРИЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого на переговорах у Москві, які проводили Президенти України і РФ Віктор ЮЩЕНКО і Володимир ПУТІН, а також - керівники НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» Олег ДУБИНА та Олексій МІЛЛЕР, сторони домовилися змінити оператора постачань імпортного природного газу до України. Замість RosUkrEnergo - СП ”Газпрому” з українськими бізнесменами - оператором буде створене на паритетній основі спільне підприємство ”Газпрому” та НАК ”Нафтогаз України”. Збутом газу на українському ринку займатиметься також СП цих двох компаній. Зараз цим займається ”УкрГаз-Енерго” - СП RosUkrEnergo і ”Нафтогазу”.

За словами О.ДУБИНИ, 14 лютого буде підписано перші документи щодо створення спільних підприємств «Газпрому» і «Нафтогазу України».

Крім того, президенти України і Росії домовилися, що Україна, починаючи з 14 лютого, почне погашати «газові» борги за листопад-грудень 2007 року.

Раніше «Газпром» заявив, що заборгованість України за поставлений російський газ з 1 січня 2008 р. наближається до 500 млн. дол., а загальний прострочений борг сягнув 1,5 млрд. дол.