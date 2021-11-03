Найбільше занепокоєння викликає озеро Райдужне, розповіла Суслова.

Київські водойми продовжують потерпати від забудовників, каналізаційних стоків, забруднення будівельним та побутовим сміттям. Як свідчать науковці Київського еколого-культурного центру, лише від початку 2000 року в Києві зникло орієнтовно 35 озер та понад 10 ставків. Точної статистики немає, адже київська влада майже завжди заплющує очі на "зневоднення столиці".

Про це на своїй сторінці у Facebook пише відома українська правозахисниця, лідерка Жіночого руху "За майбутнє" Ірина Суслова.

Вона повідомила, що мешканці столиці занепокоєні погіршенням і без того катастрофічного екологічного стану річки Сирець, озера Райдужне та Совських ставків. Активістки Жіночого руху "За майбутнє", зокрема координатора проекту Жіночого руху "Екологічний Київ" Олександра Маяцька, відвідали ці водойми та на власні очі побачили весь той жах: річка Сирець і Совські ставки забруднені будівельними та побутовими відходами, в усі водойми скидаються каналізаційні та промислові стоки.

Читайте такожНовий план території Оболоні дозволить створити парки й сквери на місці можливих забудов - блогер"Найбільше занепокоєння викликає озеро Райдужне. Незважаючи на те, що водойма має статус природоохоронного заказника, а 2018 року міська влада витратила понад 30 млн грн на фільтрацію води, благоустрій прилеглої території та будівництво очисних споруд, озеро, як і раніше, забруднене отруйними стоками та кишковою паличкою. І це при тому, що влітку в озері купаються дорослі та діти", — зазначила Суслова.

Правозахисниця поінформувала, що через більш ніж реальну загрозу здоров’ю киян та екології столиці в цілому Жіночий рух "За майбутнє" підготував чергове звернення на ім’я начальника Управління екологічних та природних ресурсів КМДА Олександра Возного. Від чиновника просять надати інформацію про екологічний стан річки Сирець, озера Райдужне, Совських ставків, заходи щодо поліпшення екологічного стану водойм, витрачені на це кошти міського бюджету, обсяги фінансування та план дій на 2022 рік. Окрім того, Жіночий рух "За майбутнє" наголошує на необхідності винесення цього питання на розгляд найближчого засідання Постійної комісії Київради з питань екології та його розгляді за участі незалежних експертів, громадських організацій і представників Державної екологічної інспекції України.

"Переконана в тому, що спільний громадський контроль за цими болючими питаннями нарешті змусить міську владу перейти від гучних та багаторічних розмов про необхідність порятунку київських водойм до конкретних дій. Урешті-решт ми п’ємо з цих водойм воду. І кому, як не нам, турбуватися про власне здоров’я?!" — підсумувала лідерка Жіночого руху "За майбутнє" Суслова.

Автор: Григорій Бондар