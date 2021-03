У стрічці також розповідається про стосунки всередині сім'ї співачки.

У прокаті та на сервісі Apple TV+ вийшов документальний фільм про відому американську співачку Біллі Айліш. Стрічка називається «Злегка розмитий світ» (інші варіанти перекладу назви – «Світ виглядає трохи розмито», «Світ трохи розмитий»).

Читайте такожБіллі Айліш випустила кліп до саундтреку спецепізоду серіалу "Ейфорія" (відео)Як пише Meduza, у фільмі розповідається про створення альбому «when we are fall asleep where do we go», про гастрольний тур, зйомку кліпів, запис пісні до нового «Бонду», про стосунки всередині сім'ї, розставання з хлопцем та дружбу з Джастіном Бібером.

У стрічці зазначається, що успіх Біллі дещо змінив життя її родини. Тепер родичі супроводжують її на концертах по всьому світу, намагаючись допомогти їй «не знищити своє життя» і вберегти від травм.

Окрема сюжетна лінія - про розставання юної зірки з хлопцем Брендоном Квентіном Адамсом (репер 7: AMP) у 2019 році перед концертом в Нью-Йорку. До виходу фільму про їхні стосунки не було відомо нічого.

Повідомляється, що Айліш зустрічалася з Адамсом, ще коли їй було 16. У фільмі вони разом катаються на ковзанах, постійно телефонують та говорять один одному, що нудьгують. Однак, через деякий час, ці стосунки руйнуються.

«Ми просто хотіли різних речей», - заявила Біллі.

Фільм про Біллі Айліш: що ще відомо

Прем'єра фільму на Apple TV+ відбулася 26 лютого 2021 року.

Режисером виступив Ар Джей Катлер («Якщо я залишуся»).

Стрічка розповідає про становлення Айлиш.

У картині показані професійне та особисте життя юної зірки.

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН