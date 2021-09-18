Виконавиця не називає імені свого колишнього обранця.

Відома українська співачка Злата Огнєвіч під час першого випуску шоу "Холостячка-2" шокувала подробицями про свої минулі стосунки.

"Я закохалася по-справжньому, думала, що це чоловік мрії. Він був настільки романтичним, пристрасним, на концерти їздив за мною на тисячі кілометрів", - розповіла артистка про прекрасний період у тих стосунках.

За словами Злати, вона повністю розчинялася в цьому чоловікові, намагалася йому в усьому догодити.

Читайте такожРозкрито подробиці нового сезону шоу "Холостячка""Я дуже хотіла вийти заміж і народити дитину саме від нього", - продовжила нова "холостячка".

Але на середині стосунків вона зрозуміла, що під настрій коханого чоловіка їй доводиться постійно підлаштовуватися.

"Він мені говорив: "Мені не подобається, як ти одягаєшся. У тебе животик, йди покачай прес". Я брала в цей момент ось цю складку на животі й почувалася якоюсь нікчемою", - додала співачка.

Потім її чоловік зник на місяць, а згодом озвучив бажання розірвати стосунки. Злата зізналася, що після такого болісного розставання вона одна вже понад рік.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 17 вересня, на телеканалі СТБ о 19:00 стартував другий сезон шоу "Холостячка". Головною героїнею стала співачка Злата Огнєвіч.

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Автор: Ольга Робейко