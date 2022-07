Дитячі гурти спеціально приїхали з Києва.

У п'ятницю 15 липня, на концерті у Відні, британський гурт The Rolling Stones виступили на одній сцені з хористами із Києва.

Так, двоє українських дитячих гуртів разом із фронтменом гурту Міком Джагером виконали хіт You Can't Always Get What You Want.

Як повідомляють на сайті гурту, дитячі гурти "Вогник" і "Дзвіночок" спеціально приїхали з Києва, попри війну з Росією, щоб заспівати класику музикантів 1969 року. Дітей запросили спеціально з метою демонстрації своєї солідарності з українським народом, який зазнає страждань від російської агресії.

Нагадаємо, британський гурт Coldplay під час концерту заспівав з дитячим колективом з Дніпра. На концерті музикантів були присутні близько 60 тисяч глядачів.

Фронтмен гурту Кріс Мартін заспівав з українськими артистами пісню Something Just Like This. Він вийшов на сцену з українським прапором.

