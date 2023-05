Всього на сцену вийшло 15 учасників.

9 травня в Ліверпулі відбувся перший півфінал Євробачення-2023. Проходить воно у Великій Британії від імені України. На сцену вийшло 15 конкурсантів від різних країн, але у фінал пройшли тільки 10.

Вечір виявився дуже насиченим. Відкрила його Юлія Саніна і група "The Hardkiss" з піснею "Маяк". Норвегію представила 20-річна Алессандра, яка в 6 років завоювала свою першу нагороду за участь у вокальному конкурсі.

Гучні оплески отримав інді-рок-гурт Sudden Lights з Латвії, а група Let 3 з Хорватії спантеличила своїм креативним підходом до створення конкурсного номера.

Швейцарію в першому півфіналі представив Ремо Форрер, який у себе на батьківщині зміг завоювати перемогу в "Голосі країни".

Гідну конкуренцію склала Лорін зі Швеції. У 2012 році артистка вже перемогла на Євробаченні, і сьогодні знову повернулася, і знову щоб перемогти. Саме їй букмекери пророкують перше місце.

Також бурхливі обговорення викликала група Vesna - це колектив з Чехії. 6 дівчат вийшли на сцену в рожевих комбінезонах і заспівали пісню на декількох мовах. У композиції були рядки українською.

Запрошеним гостем від України стала Alyosha, яка вийшла на сцену з неймовірно потужним номером. Під час її виступу навіть пролунав короткий сигнал повітряної тривоги. Цим виступом вона хотіла показати всьому світу те, з чим українці стикаються щодня. Після виступу Alyosha в кадрі з'явилася Юлія Саніна. Було видно, наскільки їй складно стримати емоції.

Ще однією "родзинкою" вечора стала всесвітньо відома британська співачка Рита Ора, яка виконала зі сцени уривки своїх найпопулярніших пісень.

У фінал пройшли 10 країн: Хорватія, Молдова, Швейцарія, Фінляндія, Чехія, Ізраїль, Португалія, Швеція, Сербія і Норвегія.

Євробачення-2023: що відомо

11 травня відбудеться другий півфінал, а 13 травня - фінал. Нашу країну гурт TVORCHI представить з композицією "Heart of Steel". За словами самих виконавців, вона була написана під впливом новин про бійців з Азовсталі.

Попри таку колосальну підтримку України, букмекери пророкують українській групі третє місце. Обійти їх можуть Швеція і Фінляндія, проте це тільки прогнози. Як буде насправді - побачимо зовсім скоро.

Раніше УНІАН писав, що Вєрка Сердючка прибула до Ліверпуля.

