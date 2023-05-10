9 травня в Ліверпулі відбувся перший півфінал Євробачення-2023. Проходить воно у Великій Британії від імені України. На сцену вийшло 15 конкурсантів від різних країн, але у фінал пройшли тільки 10.
Вечір виявився дуже насиченим. Відкрила його Юлія Саніна і група "The Hardkiss" з піснею "Маяк". Норвегію представила 20-річна Алессандра, яка в 6 років завоювала свою першу нагороду за участь у вокальному конкурсі.
Гучні оплески отримав інді-рок-гурт Sudden Lights з Латвії, а група Let 3 з Хорватії спантеличила своїм креативним підходом до створення конкурсного номера.
Швейцарію в першому півфіналі представив Ремо Форрер, який у себе на батьківщині зміг завоювати перемогу в "Голосі країни".
Гідну конкуренцію склала Лорін зі Швеції. У 2012 році артистка вже перемогла на Євробаченні, і сьогодні знову повернулася, і знову щоб перемогти. Саме їй букмекери пророкують перше місце.
Також бурхливі обговорення викликала група Vesna - це колектив з Чехії. 6 дівчат вийшли на сцену в рожевих комбінезонах і заспівали пісню на декількох мовах. У композиції були рядки українською.
Запрошеним гостем від України стала Alyosha, яка вийшла на сцену з неймовірно потужним номером. Під час її виступу навіть пролунав короткий сигнал повітряної тривоги. Цим виступом вона хотіла показати всьому світу те, з чим українці стикаються щодня. Після виступу Alyosha в кадрі з'явилася Юлія Саніна. Було видно, наскільки їй складно стримати емоції.
Ще однією "родзинкою" вечора стала всесвітньо відома британська співачка Рита Ора, яка виконала зі сцени уривки своїх найпопулярніших пісень.
У фінал пройшли 10 країн: Хорватія, Молдова, Швейцарія, Фінляндія, Чехія, Ізраїль, Португалія, Швеція, Сербія і Норвегія.
Відео всіх виступів з першого півфіналу Євробачення 2023
Alessandra - Queen of Kings
The Busker - Dance
Luke Black - Samo Mi Se Spava
Sudden Lights - Aijā
Mimicat - Ai Coração
Let 3 - Mama ŠČ!
Remo Forrer - Watergun
Wild Youth - We Are One
Pasha Parfeni - Soarele şi Luna
Noa Kirel - Unicorn
TuralTuranX - Tell Me More
Loreen - Tattoo
Vesna - My Sister's Crown
Mia Nicolai & Dion Cooper - Burning Daylight
Käärijä - Cha Cha Cha
Євробачення-2023: що відомо
11 травня відбудеться другий півфінал, а 13 травня - фінал. Нашу країну гурт TVORCHI представить з композицією "Heart of Steel". За словами самих виконавців, вона була написана під впливом новин про бійців з Азовсталі.
Попри таку колосальну підтримку України, букмекери пророкують українській групі третє місце. Обійти їх можуть Швеція і Фінляндія, проте це тільки прогнози. Як буде насправді - побачимо зовсім скоро.
Раніше УНІАН писав, що Вєрка Сердючка прибула до Ліверпуля.