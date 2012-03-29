Підготовка до «Євро-2012» коштувала Україні 14 життів

Львів. 29 березня. УНІАН. Підготовка до Єврочемпіонату коштувала Україні 14 життів. Саме стільки робітників, за даними Профспілки працівників будівництва та промисловості будівельних матеріалів України, загинуло на об’єктах «Євро-2012».

Про це йшлося в новинах «Огляду дня» на телеканалі ZIK.

Активісти також відзначили високий рівень нелегального працевлаштування будівельників – близько третини усіх працівників. Лідером у цьому назвали саме Львів.

Загалом загинуло вісім будівельників у Києві, три у Харкові, один у Донецьку. Львову вдалося обійтися без жертв. Міжнародні експерти припускають – головна причина трагічної статистики – поспіх, з яким Україна готувалася до чемпіонату. Такої кількості нещасних випадків на будівництві у жодній країні, яка приймала спортивні події такого масштабу, не зафіксовано.

Зокрема, секретар Інтернаціоналу будівельників та деревообробників Тос Аньонуево зазначає: «Коли ви щось робите поспіхом, завжди може щось несподіване трапитися. Дві людини загинуло в процесі підготовки світового чемпіонату в Південній Африці, Бразилія вже знаходиться в процесі підготовки впродовж 2 років – жодна людина не загинула. Загалом 14 смертей в Україні – ось сумна реальність такого здобутку».

Польща теж має сумну статистику, хоча в рази меншу, ніж в Україні. Це чотири смерті – три у Варшаві, одна у Вроцлаві. Віце-президент польської профспілки будівельників «Будовляні» Іренеуш Гожджолко запевняє – сім’ї усіх загиблих отримали достойні компенсації. «Згідно з польським законодавством, їхні родини, їхні сімї отримали відповідні компенсації і опіку – як з боку держави, так і з боку працедавця», – каже Іренеуш Гожджолко.

В Україні четверо сімей загиблих працівників залишилися без нічого. Усе тому, що померлі працювали без трудового договору, тобто нелегально. Загалом, за оцінками експертів, неналежно оформлені понад 30% будівельників. Найбільше із них – у Львові.

Голова Профспілки працівників будівництва та промисловості будівельних матеріалів України Василь Андреєв каже, що найбільша кількість незареєстрованої праці була саме по Львову. «І, можливо, тому що львів’яни більш соціально активні, ми цю інформації отримували, навіть якщо це був останній крик душі. І ці акції протесту… Ви пам’ятаєте, як на веб-сайтах з’являлася жива картинка, яка показувала протести людей, як люди збиралися серед стадіону і відмовлялися працювати».

Головна проблема нелегальної роботи – це відсутність будь-яких гарантій. У тому числі – повноцінної та своєчасної оплати праці. Особливо, якщо компанія-генпідрядник працює через субпідрядників, як було із відомою донецькою фірмою «Альтком». ««Альтком» працює у Львові і Донецьку. Якщо ми кажемо про об’єкти, де вони працюють, це стадіони і два аеропорти. «Альком» наймає субпідрядників. Якщо говорити про тих працівників, як вийшли на страйк, це від фірми «Комфортбуд». Ці субпідрядники, коли отримують гроші від генпідрядника, потім ці гроші зникають у будь-якому напрямку, крім виплати заробітної плати», – каже Василь Андреєв

Всього на об’єкти «Євро-2012» було залучено 40 тисяч працівників будівельної галузі – це майже 16% українського ринку. Відтак, саме стільки осіб уже незабаром залишаться безробітніми. У зв’язку із цим профспілка має намір звернутися до профільних міністерств, аби ті вжили негайних заходів задля пошуку нових робочих місць.

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