У Львові розклеїли листівки з Януковичем і Каддафі. Фото

Львів. 8 червня. УНІАН. Сьогодні вранці невідомі обклеїли інформаційні тумби, встановлені у центрі Львова, а також на вулицях, прилеглих до проспекту Свободи, де відкрито фан-зону УЄФА Євро-2012, листівками формату А-4, в яких Президента України Віктора Януковича порівнюють з покійним лівійським диктатором Муаммаром Каддафі.

Як передає кореспондент УНІАН, найбільшу кількість листівок розклеєно на розі вулиць Фредра та Князя Романа. На листівках зображено чорно-білі портрети Каддафі і Януковича, між ними знак „дорівнює” і напис англійською мовою: I don‘t see difference, and you? (Я не бачу різниці, а ти?).

Листівки викликали жвавий інтерес в іноземних туристів. Іноземці фотографуються на фоні цих листівок.

Фото: zaxid.net