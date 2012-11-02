Львівський природознавчий музей отримав грант на суму 10 млн грн

Київ. 2 листопада. УНІАН. Львівський державний природознавчий музей НАНУ отримав від Благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» грант на суму 10 млн грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фонду Р.Ахметова, проектну заявку музею у Львові «Природознавчий музей: від теорії еволюції життя до практики Живого музею» одностайно підтримали всі члени Експертної ради проекту «Динамічний музей».

До шорт-листа проекту «Динамічний музей» увійшли 5 із 25 музеїв, які подали свої заявки: Державний природознавчий музей Національної академії наук України у Львові. Проект «Природознавчий музей: від теорії еволюції життя до практики Живого музею», Дніпропетровський національний історичний музей ім. Д.Яворницького. Проект «Музей для всіх: інтерактивний культурологічний соціально орієнтований проект для широкої аудиторії», Донецький обласний краєзнавчий музей. Проект «Дитячий музейний центр для дітей із різними фізичними та соціальними можливостями», музей книги і книгодрукування (Київ). Проект «Минуле та сучасність у просторі Музею книги і книгодрукування України», Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара» (Київ).

Проект «Актуальний Музей: стратегія динамічного розвитку».

Експертами виступили президент Міжнародної ради музеїв ІКОМ (ICOM, Берлін) Ханц-Мартін Хинц, віце-президент Українського національного комітету ІКОМ Зеновій Мазурик, президент Європейського музейного форуму Михайло Гнедовський (Москва), директор Одеського муніципального музею особистих колекцій ім. О.В. Блещунова Світлана Остапова, голова правління громадської організації «Український центр розвитку музейної справи» Владислав Піоро.

Під час церемонії вручення гранту С.Остапова підкреслила, що Експертна рада вирішила підтримати проект музею, «перед яким стоїть величезний виклик».

«Відповівши на цей виклик, і відповівши з честю, музей стане справжнім прикладом для всього музейного співтовариства країни. Більш того, якщо музей зуміє відповісти на виклик найкращим чином, то зможе стати найважливішим прикладом для музеїв усієї центрально-східної Європи. Йдеться про експозиційну освітню та комунікаційну роботу в першу чергу», - зазначила С.Остапова.

На думку керівника проекту «Динамічний музей» фонду Р.Ахметова «Розвиток України» Олесі Островської-Лютої, фонд як приватна інституція вперше «створив позитивний прецедент, ініціювавши цей проект саме в музейній сфері».

«Цим проектом ми хотіли побачити нові ідеї, побачити, як музей планує розвиватися впродовж подальших років. Тим самим фонд надав можливість музеям думати не лише про такі прості завдання, як ремонт, але й трохи помріяти про те, яким повинен бути музей майбутнього і як цей музей повинен відповідати потребам суспільства, в якому він існує. Дійсно, на проект свої пропозиції подали сміливі - дійсно динамічні й готові до змін, але хочу звернути Вашу увагу, що додаткові кошти на розвиток - це власне додаткова робота, причому велика робота для переможців проекту”, - сказала О.Островська-Люта.

У фонді також повідомили, що спочатку проект «Динамічний музей» передбачав виділення 3-х грантів: основного в розмірі до 10 млн грн. і двох додаткових у розмірі 250 тис. грн. Під час наради Експертна рада ухвалила рішення об`єднати два гранти в один, у розмірі 500 тис. грн., і надати його для реалізації проекту «Актуальний Музей: стратегія динамічного розвитку». Цей проект був запропонований Національним центром народної культури «Музей Івана Гончара» (м. Київ).

За словами президента Європейського музейного форуму М.Гнедовського (Москва), експерти вирішили підтримати музей, який переконав у тому, що він здатний стати «справжнім освітнім лідером для всього музейного співтовариства країни, дуже корисним для всіх освітнім центром».

«Музей, який розробив детальну програму тренінгів, семінарів і експериментальних виставок для інших музеїв на власній базі. І розуміючи, що такий освітній проект здатний принести максимальну користь усьому музейному співтовариству країни, ми вирішили об`єднати два малі гранти в один», - сказав М.Гнедовський.

Основний музей-реципієнт протягом трьох років співпрацюватиме зі спеціально призначеним експертом-фасилітатором, завданням якого стане постійне консультування й надання професійної підтримки (професійні контакти, досвід тощо) команді музею, підкреслили у фонді Р.Ахметова.

Довідка УНІАН. Проект Благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» «Динамічний музей» створено з метою допомогти українським музеям розвинути власні ресурси відповідно до міжнародних музейних стандартів, а також реалізувати проекти, які можуть мати експериментальний характер або базуватися на досвіді вітчизняних і зарубіжних музеїв. Це можуть бути нові форми просвітницької роботи, нові принципи формування й презентації музейних колекцій, нові способи адміністративної роботи (приміром, упровадження PR- і фандрейзингових складових роботи). Це повинні бути дії, які наблизять музей до своєї аудиторії, перетворять його на активний центр культурного обміну, а також сприятимуть стабільному розвитку музейних програм надалі.