На даний момент відомо про 10 загиблих в результаті стихії. Ще кілька людей зникли безвісти.

В Італії після проливних дощів почалися повені. Вже відомо про 10 загиблих.

Про це повідомляє Reuters.

Потоки води прокотилися по декількох містах, залишивши за собою слід із застряглих і пошкоджених автомобілів.

За даними агентства цивільного захисту Італії, за дві-три години випало близько 400 міліметрів дощу - це третина від кількості, яка зазвичай випадає за рік.

Екологи заявили, що повінь викликана зміною клімату. "Це необоротне явище, смак того, яким буде наше майбутнє", - прокоментувала подію експерт італійського товариства екологічної геології Паола Піно д'асторе.

Як повідомляється, близько 300 пожежників в даний час працюють в постраждалому районі. Людям, щоб врятуватися, доводилося забиратися на дахи будинків і дерева. На даний момент підтверджена загибель десяти людей, ще трьох шукають рятувальники.

Нагадаємо, у Пакистані знайшли тіла майже півтори тисячі загиблих під час недавньої повені. Серед загиблих - 530 дітей. Через стихію сотні тисяч людей залишилися без даху над головою і буквально сплять під відкритим небом. Повінь, викликана рекордними мусонними дощами і таненням льодовиків в горах, торкнулася 33 мільйони людей.

Вас також можуть зацікавити новини: