Серед загиблих - майже 530 дітей.

Кількість загиблих в результаті повені в Пакистані наближається до 1500 осіб.

Про це повідомляє Reuters.

З даними агентства, через стихію сотні тисяч людей залишилися без даху над головою і буквально сплять під відкритим небом.

Як повідомляється, повінь, викликана рекордними мусонними дощами і таненням льодовиків в горах, торкнулася 33 мільйонів осіб. Вода змітала на своєму шляху будинки, транспорт, урожай й домашню худобу. Збиток оцінюється в 30 мільярдів доларів.

За даними Національного управління по боротьбі зі стихійними лихами, число загиблих становить 1486 осіб, серед них близько 530 дітей.

Як повідомляв УНІАН, у Пакистані випало майже на 190% більше опадів, ніж у середньому за 30 років. Найбільше постраждала провінція Сінд з населенням 50 мільйонів чоловік, де випало на 466% більше опадів. Одна третина країни буквально знаходиться під водою.

Нагадаємо, на початку серпня в одному з найспекотніших і посушливих місць на Землі - Долині Смерті - сталася раптова повінь. Повінь викликали екстремальні дощі. Подібного не відбувалося з 2004 року. У Долині Смерті випало 3,7 см дощу. Це більше половини річної норми опадів у найпосушливішому місці Північної Америки.

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