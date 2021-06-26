Негода позривала дахи будинків, повалила дерева.

На Рівненщині ліквідовують наслідки вчорашнього буревію.

Як передає кореспондент УНІАН, буревій розпочався ввечері 25 червня раптово. Сильні пориви вітру в обласному центрі валили дерева на припарковані у дворах автомобілі.

За даними прес-служби Головного управління ДСНС України у Рівненській області, дві автівки на вулиці Пушкіна обласного центру довелося рятувальникам витягувати із «зеленого» полону за допомогою спеціальних інструментів.

25 червня внаслідок повалених дерев було блоковано трасу міжнародного значення «Київ-Ковель-Ягодин». За інформацією прес-служби рятувальників через сильний вітер там впало понад 30 дерев.

Читайте такожДСНС попередила про загрозу сходження селевих потоків у Карпатах, туристам слід бути обережнимиПодібна ситуація спостерігалася й на трасі «Київ-Чоп» поблизу села Тараканів Дубенського району, де ввечері через негоду вітер повалив 17 дерев. Утворився затор з автомобілів.

Рятувальники розчистили проїзд за допомогою бензопил. Жертв та постраждалих немає – стверджують рятувальники.

Наразі в регіоні тривають роботи з ліквідації наслідків негоди, визначаються завдані нею збитки.

У п’ятницю ввечері рясна злива з поривами вітру накрила Львів. Негода тривала не довго, але встигла накоїти лиха. У місті повалені дерева, декілька вулиць залишилися без світла, а електротранспорт зупинився.

Тоді як українська столиці потерпала від спеки. 24 червня у Києві зафіксували температурний рекорд. Середньодобова температура повітря становила +28,1°С, що на 1,6°С вище рекордного значення температури для цього дня 1924 року.

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Автор: Петро Хромих