У Донецькій області вчора вирувала страшна буря. Очевидцям вдалося сфотографувати її наближення з боку моря.
"Не дай бог більше таке побачити", - написала очевидець Олена Сугак у місцевій Facebook-групі.
За її словами, "гриб розлився в суцільну чорноту".
"При всьому цьому дув східний вітер, раптом подув ще й західний вітер, хвилі засувалися назустріч одна одній, вдарилися, утворюючи водяний стовп! Стовп звалився на берег, в одну мить затопив пляж! Сильно гримнуло, блиснула блискавка, в селищі згасло світло й ливануло! При всьому цьому будинок затрясло, склопакети задеренчали", - розповіла очевидець.
Негода в Україні
Як повідомляв Погода УНІАН, в Україні напередодні вирувала стихія. Зокрема, в Донецькій області в результаті падіння дерев 1 людина загинула і 7 осіб госпіталізовані. А на Луганщині загинув механізатор підприємства. На чоловіка впали елементи зірваного з будівлі даху.
В Одесі пройшла найсильніша за останні роки злива. В результаті стихії повалені десятки дерев, вулиці міста перетворилися на повноводні річки, почалися перебої з електрикою.
Також злива накрила Маріуполь. У місті почалися проблеми з електропостачанням, вулиці пішли під воду, сталися збої в роботі громадського транспорту.