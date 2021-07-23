Очевидцям вдалося зняти наближення грозового фронту в районі Білосарайської коси.

У Донецькій області вчора вирувала страшна буря. Очевидцям вдалося сфотографувати її наближення з боку моря.

"Не дай бог більше таке побачити", - написала очевидець Олена Сугак у місцевій Facebook-групі.

За її словами, "гриб розлився в суцільну чорноту".

"При всьому цьому дув східний вітер, раптом подув ще й західний вітер, хвилі засувалися назустріч одна одній, вдарилися, утворюючи водяний стовп! Стовп звалився на берег, в одну мить затопив пляж! Сильно гримнуло, блиснула блискавка, в селищі згасло світло й ливануло! При всьому цьому будинок затрясло, склопакети задеренчали", - розповіла очевидець.

Негода в Україні

Як повідомляв Погода УНІАН, в Україні напередодні вирувала стихія. Зокрема, в Донецькій області в результаті падіння дерев 1 людина загинула і 7 осіб госпіталізовані. А на Луганщині загинув механізатор підприємства. На чоловіка впали елементи зірваного з будівлі даху.

В Одесі пройшла найсильніша за останні роки злива. В результаті стихії повалені десятки дерев, вулиці міста перетворилися на повноводні річки, почалися перебої з електрикою.

Також злива накрила Маріуполь. У місті почалися проблеми з електропостачанням, вулиці пішли під воду, сталися збої в роботі громадського транспорту.

Автор: Катерина Лиманська