У Північній півкулі виник перший у 2021 році тропічний шторм

Шторм поступово сповільнюється і протягом трьох найближчих днів буде впливати на погоду Філіппін.

Ілюстрація: Філіппіни / Фото REUTERS

Перший тропічний шторм 2021 року з'явився в Північній півкулі, при цьому він вже досяг тієї інтенсивності, яка вимагає присвоєння йому особистого імені. Відповідно до списку назв штормів і тайфунів, підготовленим на поточний рік, він отримав ім'я «Даджуан».

Про це повідомляє Meteoprog.ua.

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Утворився шторм ще 16 лютого в приекваторіальних районах акваторії Тихого океану, і, зміщуючись на північний захід, в суботу він атакував Філіппіни.

На поточний момент мінімальний тиск в центрі цього тропічного циклону становить 749 мм рт. ст., а швидкість вітру досягає 30 м/с.

Шторм поступово сповільнюється і протягом трьох найближчих днів буде впливати на погоду Філіппін, викликаючи там сильні дощі і поривчастий шквалистий вітер, після чого вийде в Південно-Китайське море і припинить там своє існування.

Довідка УНІАН. Філіппіни - архіпелаг з більш ніж 7600 островів. Щорічно вони переживають близько 20 тропічних штормів.

Найпотужніший шторм за історію спостережень на Філіппінах

Супертайфун "Гоні" (місцева назва "Роллі") забрав життя не менше 20 осіб і завдав збитків на суму близько 230 млн доларів на Філіппінах.

У регіонах постраждали до 1,2 млн осіб.

Швидкість вітру досягала 225 км/год з поривами до 280 км/год, що зробило "Гоні" найсильнішим штормом за 2020 рік у світі і найсильнішим тропічним циклоном в країні за всю історію спостережень.

"Гоні" зруйнував інфраструктуру, повалив дерева і викликав зсуви.

Повідомляється про щонайменше 20 загиблих, ще троє зникли безвісти. В результаті урагану постраждали не менше 165 осіб.

У Камарінес Сур через сильні вітри, що обрушилися на регіон, відбулися масові відключення електроенергії. Раптові повені обрушилися на місцеві села, а дороги були заблоковані уламками лавового потоку вулкана Майон.

Повідомляється про значне пошкодження аеропортів Нага і Легаспі, а також про втрату зв'язку з аеропортом Вірак.