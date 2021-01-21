До 15° тепла: синоптики прогнозують різке потепління в Україні
Очікується, що спочатку погода погіршиться, але згодом в Україну прийде тепло.
В Україні з лютого прогнозують сильне потепління. Температура повітря сягатиме +15 градусів.
Про це повідомив директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда, передає РБК-Україна.
Стало відомо, яка погода чекає на українців у лютомуЗа його словами, після 26 січня в Україні на кілька днів погіршиться погода, очікуються сильні пориви вітру, температура повітря вдень складе 0-5 градусів морозу, вночі до -9. Після цього очікується наступне потепління.
«На початку лютого, за нашими розрахунками, температура повітря на всій території України, що вдень, що вночі буде позитивною. Вдень досягне 4-9 градусів тепла, на півдні можливо навіть до 15 тепла», - зазначив Кульбіда.
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