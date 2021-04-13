У західних областях у другій половині тижня можливий мокрий сніг.

Два циклони принесуть в Україну дощі та мокрий сніг. Фактично, перший циклон без паузи передасть "естафету" другому, тому період з опадами виявиться досить тривалим.

Про це розповів провідний синоптик Українського гідрометцентру Роман Мурмило, передає OBOZREVATEL.

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За його словами, дощі очікуються на більшій частині території країни з четверга, 15 квітня, по неділю, 18 квітня. Але екстремальних погодних явищ, у тому числі злив, у гідрометцентрі не очікують.

"Опади не зливового характеру, різної інтенсивності - невеликі і помірні", - уточнив він.

А от у західних областях України у другій половині тижня можливий мокрий сніг.

"На заході України можливий дощ з мокрим снігом. Звичайно, снігом не засипле, але дощ буде чергуватися з мокрим снігом змішаної фази. Найбільша ймовірність снігу 16-18 числа", - повідомив Мурмило.

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Автор: Олена Пилипчак