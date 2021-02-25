У Карпатах продовжується відлига: рятувальники попереджають про можливе сходження лавин
Оголошено про третій рівень небезпеки.
У Карпатах продовжується відлига: температура у горах сягнула 0°.
Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook.
В Україні потеплішає до +16°: прогноз від Укргідрометцентру на найближчі дні
"На горі Піп Іван Чорногірський температура повітря 0°С, вітер північно-західний 10-13 м/с. Ясно", - йдеться у повідомленні.
Також у Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомляють, що у зв’язку з відлигою, 25 лютого у високогір'ї Закарпатської, Івано-Франківської областей та у горах Львівської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
Прогноз погоди в Україні на 25 лютого: дані Погоди УНІАН
У четвер, 25 лютого, практично по всій країні очікується хмарна погода з проясненнями. Денний температурний максимум сягне +16° на Івано-Франківщині. На Сумщині та Харківщині очікуються дощі.
У Києві - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі +2°, вдень +8°.
У Львові у четвер очікується мінлива хмарність, вночі 0°, вдень +11°.
В Одесі 25 лютого - хмарно з проясненнями, температура вночі +1°, вдень +10°.
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