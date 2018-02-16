Очільник МЗС Угорщини: Україна розпочала «міжнародну кампанію брехні» проти закарпатських угорців

У Будапешті стверджують, що Україна серйозно порушила міжнародні закони про захист національних меншин.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Україна не запрошувала закарпатських угорців на консультації щодо мови освіти, а також звинуватив українську сторону у розв`язанні «міжнародної кампанії брехні».

Читайте такожБудапешт не сприятиме проведенню засідання Україна-НАТО - голова МЗС УгорщиниЯк повідомляє «Європейська правда», відповідну заяву було оприлюднено на сайті угорського уряду.

"Україна, яка прагне досягти європейської інтеграції, нещодавно серйозно порушила міжнародні закони про захист меншин, дотримання яких також суворо вимагається Європейським Союзом", - заявив Сіярто.

За його словами, Україна "розпочала міжнародну кампанію брехні проти Угорщини та закарпатських угорців", оскільки закарпатські угорці начебто «не брали участь у нараді з українським урядом у Києві, де відбулися переговори щодо Закону України про освіту відповідно до вимоги Венеціанської комісії».

Очільник МЗС угорщини також заявив, що представників угорської меншини не запросили на обговорення нового законопроекту, що базується на вже прийнятому законі. На переконання міністра, якби вони брали б участь у цій зустрічі, то «вказали б на всі наміри і цілі прийнятого Закону про освіту, який грубо порушує міжнародне право та права закарпатських угорців»

"Угорщина закликає Україну призупинити виконання Закону про освіту, а не проводити міжнародну кампанію брехні, поки не дійде до угоди з закарпатськими угорцями про всі деталі", - підсумував Сіярто.

Раніше повідомлялось, що Петер Сійярто вимагає від України утриматися від реалізації освітнього закону до узгодження із закарпатськими угорцями усіх деталей щодо навчання мовами національних меншин.

Як повідомляв УНІАН, новим законом «Про освіту», який набув чинності 28 вересня 2017 року, в Україні вводиться 12-річна середня освіта, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова – українська.

Право осіб, які належать до національних меншин, на навчання рідною мовою реалізується через класи (групи) з навчанням мовою відповідної нацменшини поряд з державною мовою. Водночас мовні положення закону (ст. 7) викликали занепокоєння Польщі, Румунії, Угорщини, Греції, Болгарії.

Згідно з висновком Венеціанської комісії, оприлюдненим 8 грудня 2017 року, українській владі рекомендовано збалансувати положення мовної статті. Міністерство освіти і науки запропонувало три варіанти імплементації ст. 7 закону «Про освіту» щодо мови навчання в Україні, які будуть прописані в законі «Про загальну середню освіту». Відповідний законопроект буде внесено на розгляд Верховної Ради навесні.

7 лютого заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар за результатами поїздки до Закарпатської області заявив про узгодження з угорською стороною шляхів врегулювання «мовного питання» в освітніх закладах Закарпаття.

Своєю чергою в МЗС Угорщини заперечили досягнення з Україною порозуміння щодо навчання мовами меншин.