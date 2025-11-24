За його словами, загрози могли б виникнути лише в разі масштабних проривів з флангів.

В даний час ситуація в Куп’янську Харківської області складається на користь України, росіяни лише переглядають свої терміни наступу.

Про це повідомив начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов в етері "Київ24". Він пояснив, що загрози могли б виникнути лише в разі масштабних проривів з флангів.

"Вони переносять якісь свої дедлайни, але безпосередньо в самому місті ситуація складається на користь українців. Якщо теоретично вони змогли б влаштувати обходи, якщо мали б великий успіх по боках від міста - з заходу чи з півдня - тоді можна було б про щось говорити. Але цього немає", - сказав він.

Трегубов також закликав не підхоплювати російські інформаційні наративи.

"Не будемо анонсувати російські перемоги, яких не сталося", - додав він.

Ситуація в районі Купʼянська

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко розповів, що українські військові відрізали росіян у північній частині Купʼянська.

Федоренко наголосив, що першим етапом завдання ЗСУ було виявлення місць накопичення диверсантів, а після цього їхня зачистка до північної околиці. За його словами, Сили оборони успішно виконали це завдання.

Командир підкреслив, що другим завданням українських захисників є постійна робота у Купʼянську. Також, за словами військового, структурні авторитетні підрозділи, які мають високий рівень підготовки та розуміння, як потрібно протидіяти ворогу на Харківщині, наразі вжили заходів та доштовхали армію РФ до річки Оскіл по північній околиці.

