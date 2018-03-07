Порошенко найближчим часом відвідає Німеччину: буде обговорювати «Північний потік-2»

Президент України наголосив, що європейські країни демонструють солідарність з Україною в питанні «Північного потоку-2».

Президент України Петро Порошенко найближчими тижнями відвідає Німеччину, де, зокрема, обговорюватиме питання будівництва газопроводу «Північний потік-2».

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«Найближчими днями я збираюся відвідати Німеччину, протягом двох-трьох тижнів. Я вітав Німеччину нарешті з формуванням коаліції. Я впевнений, що буде сформовано новий уряд. І ця тема (будівництво «Північного потоку-2») , безумовно, буде в порядку денному наших переговорів», - сказав він.

Президент зазначив, що після рішення Стокгольмського арбітражу обговорював тему «Північного потоку-2» з керівництвом Фінляндії та Швеції, а також під час вчорашніх переговорів з віце-президентом Сполучених Штатів Америки.

Порошенко підкреслив, що європейські країни демонструють солідарність з Україною в питанні «Північного потоку-2».

«На сьогоднішній день йдеться про енергетичну безпеку світу і цілого континенту, найбільшого ринку в світі. Якщо хтось вважає безпекою, щоб така Росія мала більше 50% постачання газу і в будь-який час могла його перекрити, я думаю, що розуміння крок за кроком, день за днем до європейців приходить», - наголосив він.

За словами Порошенка, коли європейці послухали останній виступ президента Росії Володимира Путіна в Держдумі, то зрозуміли, що український президент говорить не тільки про захист суверенітету і територіальної цілісності України від російської агресії, а йдеться про питання безпеки всіх європейських країн. Він додав, що це забезпечує єдність Європейського Союзу уже більше 3,5 років навколо питань санкцій за незаконну анексію Криму та агресію на Сході України.

«Я є дуже оптимістичним щодо захисту інтересів України і щодо ефективної і скоординованої позиції щодо будівництва «Північного потоку-2», - наголосив глава держави.

Довідка УНІАН. Проектом «Північний потік-2» передбачено будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поряд із уже існуючим «Північним потоком-1».

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв заявляв, що «Північний потік-2» жодним чином не сприяє диверсифікації поставок газу до Євросоюзу і не забезпечує йому доступ до нових джерел газу. Крім того, Коболєв зазначав, що цей газопровід може позбавити Україну доходів від транзиту.

Також, за даними Коболєва, уряд Німеччини планує в березні надати остаточний дозвіл на будівництво газопроводу «Північний потік-2».