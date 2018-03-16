Злочин та кара: хто і як заплатить за вибори в Криму

Вибори російського президента в Криму є нелегітимними від самого початку, тому що Росія порушила всі базові міжнародні угоди, зокрема, Женевську конвенцію, яка прямо забороняє організовувати та проводити вибори на окупованих територіях.

До того ж, російська влада примусом чи шляхом адміністративного тиску змусила 10 тисяч кримчан взяти участь у виборах 18 березня в якості членів дільничних окружних комісій. Всі їхні прізвища відомі, вони вивішені на сайті ЦВК Росії. І проти цих людей будуть порушені кримінальні справи за звинуваченням у державній зраді за ст.111 Кримінального кодексу України, що карається ув’язненням від 12 до 15 років. Тобто Росія ще й втягнула в цю кримінальну історію наших громадян на окупованій території.

В принципі, усіма доступними способами українська сторона попереджала, що участь у цих незаконних виборах призведе до тяжких наслідків. Люди мають бути свідомими того, що вони нестимуть відповідальність. Тож, коли півострів буде деокупований, або коли вони будуть намагатися перетнути адміністративний кордон між Херсонською областю і Автономною Республікою Крим, їх буде заарештовано. Це — аксіома.

Усіма доступними способами українська сторона попереджала, що участь у цих незаконних виборах призведе до тяжких наслідків. Люди мають бути свідомими того, що вони нестимуть відповідальність

Що стосується відповідальності тих, хто причетний до організації виборів на окупованому півострові, то тут визначальною буде позиція МЗС України. А організаторів цих незаконних виборів потрібно покарати персональними санкціями. Передусім, мають бути покарані самопроголошений голова уряду Криму Сергій Аксьонов та голова Держради Криму Володимир Костянтинова; ті люди, які очолюватимуть, як мінімум, усі окружні комісії; так звані самопроголошені мери всіх кримських міст. Тобто потрібно пройтися по всіх цих прізвищах персонально.

Також санкції повинні стосуватися членів ЦВК Росії, які є кураторами, закріпленими за територією Криму, а також чиновників адміністрації Кремля — тих, які поки що не опинилися в списках (можливо, їх пропустили) і які причетні до організації виборів Держдуми РФ, всіх, хто організовував виборчий процес у Криму. Проти всіх них слід порушити кримінальні справи.

Я переконаний, якщо буде проактивна позиція МЗС України, яке складе списки осіб, проти яких мають буди запроваджені санкції, і передасть їх західним партнерам, то на Заході абсолютно органічно це сприймуть і запровадять відповідні персональні санкції.

Чи будуть визнані вибори російського президента у Криму світовою спільнотою? Вже є заяви майже всіх країн, а, отже, уже існує узгоджена позиція Євросоюзу. І цю позицію озвучив президент Австрії під час останнього візиту до Києва: вибори на території Криму не будуть визнані. Аналогічну заяву зробили Сполучені Штати Америки. Про це попередили і у Великобританії. На тлі загострення стосунків західних країн із Росією це рішення буде ухвалене автоматом, проштамповане, тобто ніхто не буде навіть із цим сперечатися.

До речі, у Криму на виборах 18 березня буде велика проблема з явкою, бо там — суцільна апатія. Саме через це Путін і приїжджав до Криму — намагався мотивувати людей прийти на вибори. У Росії розуміють, що буде низька явка у Криму, а, а оскільки на виборах не буде жодних міжнародних спостерігачів, будуть конкретно її завищувати та накручувати. Але все одно загальна явка в Криму буде дуже низькою — до 50%.

Нагадаю, що навіть до анексії явка на виборах на півострові рідко перевищувала 65%, як правило, вона була в межах 50-60%. Але російській владі треба намалювати достойні цифри. Тому у Росії зараз усіляко лякають людей, змушуючи йти голосувати. Особливо це стосується працівників сфери освіти, медиків, різних бюджетників, військовослужбовців. Російській владі потрібно показати явку в Криму на рівні 80-85%, і вона її покаже завдяки фальсифікаціям.

Проте західні уряди все одно визнають Путіна легітимним президентом.

Як відомо, лунали заклики визнати вибори в Росії в цілому нелегітимними, оскільки на них незаконно голосуватимуть кримчани. Так колись зробила Верховна Рада: вона не визнала повноваження Держдуми VIII скликання через те, що до Держдуми обрали п’ятьох депутатів від Криму і Севастополя.

Західні уряди все одно визнають Путіна легітимним президентом

Навіть Верховна Рада України, як ми бачимо, поки що не ухвалила постанову про визнання нелегітимності майбутнього президента Російської Федерації. Так само поки що немає постанови стосовно нелегітимності виборів у Криму.

Тому і у нас, і на Заході обмежаться тільки невизнанням виборів в окупованому Криму, а в цілому повноваження Путіна після переобрання будуть, звичайно, визнані.

Очікую, що згодом має з’явитися рішення Верховної Ради про визнання виборів у Криму та місті Севастополь нелегітимними. Але це не має впливати на визнання легітимним президента Путіна. Бо якщо в цілому визнати нелегітимними вибори Путіна, тоді як тоді із ним зустрічатися Порошенку. Якщо ВР ухвалить таке рішення, воно буде виключно політичним, і не виключаю, що воно може бути. Але тоді виходить, що Порошенко зустрічається з самозванцем, якимось Лжедмітрієм… Якщо Путін — не легітимний президент РФ, то він ніхто. Тоді виникне юридична колізія: яким чином зустрічатися й вести переговори в форматі «нормандської четвірки» — це стане проблемою для нас.

Тому я переконаний, що варто обмежитися визнанням нелегітимними виборів у Криму та Севастополі, а в цілому не оскаржувати легітимність Путіна.

Тарас Березовець, співзасновник Українського інституту майбутнього, політтехнолог, директор компанії Berta Communications