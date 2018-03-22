За останні роки в Україні у сфері боротьби з корупцією зроблено більше, ніж за попередні 20 років - Єврокомісія

Водночас у Єврокомісії вказали на «постійне напруження» між різними агентствами, які залучені до боротьби з корупцією.

Лідер групи підтримки України з питань юстиції та внутрішніх справ Європейської комісії Франк Поль стверджує, що у сфері боротьби з корупцією в Україні за останні роки зроблено набагато більше, ніж за попередні 20 років.

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН, про це він сказав у вівторок в Брюсселі в ході круглого столу, присвяченого питанню боротьби з корупцією в Україні, який був проведений Європейським політичним центром та представництвом Канади в ЄС.

Поль зауважив, що існує багато проблем. Зокрема, він вказав на «постійне напруження» між різними агентствами, які залучені до боротьби з корупцією.

«Факт, що дуже часто міжнародна спільнота дивиться з відкритим ротом на взаємні звинувачення агенцій, що робить роботу цих інституцій дуже складною. Це те, що дуже важко зрозуміти із зовні, іноді навіть не зрозуміло, що відбувається за кулісами… Тим не менше, я не поділяю негативну точку зору (щодо стану боротьби з корупцією), навпаки, я думаю, що тільки за декілька років було зроблено набагато більше, ніж за попередні 20 років», - сказав лідер групи підтримки з питань юстиції та внутрішніх справ.

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Поль навів приклад Румунії, яка під час підготовки до вступу в ЄС отримала набагато більше допомоги з боку Євросоюзу, ніж Україна отримує зараз. «В плані експертів та фінансової підтримки Румунія отримала значно більше, ніж Україна. Сьогодні Румунія є просунутою у боротьбі з корупцією країною. Але це після 10 років дуже важкої роботи. Люди, які були на вершині влади і були корумповані, були спрямовані до в’язниці. Це зайняло 10 років. І це показує, що ви не можете очікувати, що це станеться за одну ніч. Це постійна боротьба. Те, що ми бачимо в Україні, також не є винятком з правил», - пояснив він.

Поль назвав «добрим сигналом» той факт, що люди, які повинні «нервуватися» через роботу антикорупційних органів, чинять опір їх роботі. «Якщо була б нульова реакція щодо боротьби з корупцією, ми повинні були б дуже непокоїтися. Але це не так. Це – ознака того, що інституції роблять різницю, що вони стали загрозою, і ми повинні робити все, щоб утримувати їх незалежність. Це найбільш важливе завдання», - наголосив лідер групи підтримки з питань юстиції та внутрішніх справ.