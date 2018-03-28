Парубій запропонував ухвалити рішення про скасування е-декларування для антикорупціонерів після дедлайну

1 квітня збігає строк подання громадськими активістами декларацій про майновий стан за скандальним законом.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій пропонує 3 квітня ухвалити рішення про зняття зобов’язання про подання електронних декларацій громадськими активістами незважаючи на те, що 1 квітня збігає строк подання громадськими активістами декларацій про майновий стан. Про це йдеться у повідомленні Інформаційного управління Апарату Верховної Ради України.

«Андрій Парубій висловив ініціативу розглянути питання про скасування процедури електронного декларування для громадських активістів та декриміналізацію статті за неподання ними електронних декларацій першим питанням порядку денного парламенту наступного сесійного тижня», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, Парубій під час наради голів та представників фракцій та груп Верховної Ради України виступив з ініціативою, щоб «першим питанням порядку денного засідання Верховної Ради України у вівторок, 3 квітня, було питання скасування процедури електронного декларування для громадських активістів та декриміналізації статті про неподання, або невчасне подання електронної декларації громадськими активістами».

«Сьогодні під час наради голови та представники фракцій і груп парламенту узгодили, що проведуть роботу у своїх фракціях, щоб ми спільно вийшли на позитивне рішення у декриміналізації статті про неподання електронних декларацій громадськими активістами та про скасування електронного декларування для громадських активістів», - додав Парубій.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 березня, європейський комісар з питань європейської політики сусідства Йоханнес Ган заявив, що Верховна Рада має якнайшвидше зняти зобов’язання про подання електронних декларацій з громадських активістів, бо поширення цієї вимоги на громадських активістів суперечить європейським прагненням України.

«1 квітня збігає строк подання громадськими активістами декларацій про майновий стан. Українська влада не виконала взятого нею зобов’язання. Неспроможність відмінити поширення вимоги, встановленої для державних службовців, на представників громадянського суспільства не відповідає європейським прагненням України та наполегливим рекомендаціям Україні від міжнародних партнерів, у тому числі ЄС (зокрема в контексті моніторингу продовження виконання Україною виконання зобов’язань у рамках процесу лібералізації візового режиму), Венеціанською комісією та ОБСЄ/БДІПЛ», - наголосив Ган.

*** 23 березня 2017 року Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб», згідно з яким суб’єкти декларування, визначені у пункті 5 ч. 1 ст. 3 закону «Про запобігання корупції», - представники антикорупційних громадських організацій, експертів та інших осіб, які прямо чи опосередковано отримують фінансування з коштів міжнародної технічної допомоги, зобов’язані до 1 квітня 2018 року подати першу декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Читайте такожПорошенко просить Раду скасувати е-декларування для антикорупціонерів

Ухвалення закону викликало значний суспільний і міжнародний резонанс, ряд представництв інших держав в Україні назвали "кроком назад" поправки до закону щодо е-декларування.

8 липня 2017 року президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради проекти законів "Про внесення змін до Податкового кодексу" та "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення відкритості для суспільства інформації про фінансування діяльності громадських об’єднань та використання міжнародної технічної допомоги".

Законодавча ініціатива передбачає скасування зобов’язання фізичних осіб - представників громадських організацій подавати звітність у рамках е-декларування, як передбачено законом "Про запобігання корупції".

6 лютого Порошенко заявив, що розраховує на підтримку парламентом цієї ініціативи.

22 березня 2018 року Верховна Рада відмовилася розглядати законопроекти, які скасовують або переносять термін подання електронних декларацій про майно і доходи представниками громадських організацій, що займаються антикорупційною діяльністю. Народні депутати не проголосували за жоден з трьох відповідних законопроектів (№6271, №8120 і №8120-1) для їх включення до порядку денного та розгляду.

Сьогодні, 28 березня, Порошенко знову закликав Верховну Раду зняти зобов’язання про подання електронних декларацій з громадських активістів.