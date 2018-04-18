Військовий комітет НАТО відвідає Яворівський полігон і Академію сухопутних військ у Львові

Військові представники оцінюватимуть прогрес у реформах і обговорюватимуть поліпшення співпраці.

Військовий комітет (ВК) НАТО 18-19 квітня перебуватиме з візитом у Львові де проінспектує Яворівський полігон.

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Як повідомив напередодні візиту в інтерв'ю агентству УНІАН голова ВК, генерал Пьотр Павел, цього разу військові представники альянсу відвідають Львів, а не Київ. «Ми відвідаємо Академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, зустрінемося з начальником Генерального штабу Збройних сил України та його командою. Наступного дня, у четвер, 19 квітня, ми відвідаємо Яворівський навчальний полігон. Потім у нас буде засідання ВК з українцями - це буде спільний формат з державами-партнерами», - розповів він.

Говорячи про порядок денний візиту і зустрічі НАТО і України Павел зазначив, що він буде «традиційним». «Це обговорення прогресу реформ, за якими ми надаємо допомогу, обговорення можливостей для поліпшення нашої співпраці з тим, щоб привести її у відповідність до потреб як Альянсу, так і України, а також поглибити розуміння з обох сторін: з нашої - зрозуміти стан українських військ на місцях, з української - краще зрозуміти наші процедури і позиції. Ми завжди намагаємося використовувати час так, щоб заповнити його низкою заходів з тим, щоб вони були корисними для обох сторін», - зазначив голова ВК.

Він нагадав, що ВК проводить засідання на робочому рівні військових представників, які представляють своїх начальників генеральних штабів у Брюсселі, як правило, двічі на тиждень. «Іноді ВК їде до країн або Альянсу, або партнерів, щоб краще зрозуміти, яка ситуація на місцях, а також з метою просування партнерства і співпраці», - підкреслив Павел.

Довідка УНІАН. ВК - найвищий військовий орган альянсу, який є основним джерелом військових рад для Північноатлантичної ради (ПАР) з військової політики і стратегії. ВК несе відповідальність за переведення політичних рішень, які ухвалює ПАР, у воєнний напрямок. Саме ВК розроблює заходи, які вважаються необхідними для оборони альянсу, і ухвалює рішення щодо військових дій. Він також розробляє стратегічну політику і концепції і готує щорічну довгострокову оцінку сил і можливостей країн і районів, що представляють ризик для інтересів НАТО. Військовий комітет складається з старших військових офіцерів (зазвичай трьохзіркових генералів або адміралів) з країн - членів НАТО, які служать постійними військовими представниками своїх країн у НАТО, і, таким чином, вони представляють своїх начальників генеральних штабів.