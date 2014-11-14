Луценко вважає пропозиції Яценюка щодо нового Кабміну проявом "нарцисизму"

Про це він заявив після завершення консультацій щодо парафування проекту коаліційної угоди, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

«Ми – відповідальна політична сила і покажемо приклад дотримання Конституції. Якщо кожен народний депутат оприлюднюватиме своє бачення складу уряду, то це стане черговим приводом для зайвого змагання і насмішок з боку наших же виборців», – зауважив Луценко.

За його словами, уряд має сформуватися відповідно до всіх законодавчих вимог.

«Коаліція подає кандидатуру прем’єр-міністра президентові, який вносить її в парламент. Ми це зробимо. Після того обраний прем’єр (я підкреслюю – не кандидат у депутати, не кандидат у прем’єри, а обраний прем’єр) після консультацій з парламентською більшістю внесе своє бачення уряду. Я думаю, що рада коаліції розгляне це бачення, можливо – підправить, відкоригує і винесе на узгодження на голосування Верховної Ради. Все решта – політичні ігрища і прояви нарцисизму», – заявив Луценко.

Читайте такожЯценюк озвучив пропозиції щодо майбутніх можливих міністрів (повний список)«Або ми діємо як одна команда згідно конституційних правил, або ми повторюємо помилки, які двічі приводили демократів до катастрофи», – підсумував він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк запропонував політичним силам, які створюють парламентську коаліцію, делегувати на посади міністрів низку конкретних кандидатур.

Так, на посаду віце-прем'єра з регіональної політики Яценюк запропонував делегувати Володимира Гройсмана; на посаду віце-прем’єра з питань АПК – Івана Мірошніченка; на посаду віце-прем’єра з гуманітарних питань – Ігоря Жданова; на посаду міністра внутрішніх справ – Арсена Авакова; на посаду міністра фінансів – Віталія Лісовенка; на посаду міністра юстиції – Павла Петренка; на посаду міністра з питань агрополітики – Леоніда Козаченка; на посаду міністра економіки – Дмитра Шимківа; на посаду міністра освіти і науки – Сергія Квіта; на посаду міністра енергетики - Андрія Коболєва; на посаду міністра культури – Євгена Нищука; на посаду міністра охорони здоров’я – Василя Лазорищинця; на посаду міністра соціальної політики – Павла Розенка; на посаду міністра молоді і спорту – Дениса Силантьєва; на посаду міністра екології – Ганну Гопко; на посаду голови Держкомтелерадіо – Юрія Стеця.

Що стосується президентської квоти – посад міністра оборони та міністра закордонних справ - то Яценюк зазначив, що його політичну силу влаштовують нинішні глави цих відомств, призначені Петром Порошенком - Степан Полторак та Павло Клімкін. “Вони отримують цілковиту підтримку нашої політичної сили”, - сказав він.

Щодо кандидатури міністра інфраструктури, то Яценюк зазначив, що з цього приводу потрібно провести дискусію.

Крім того, прем’єр заявив, що у його політичної сили є кандидатура на посаду віце-прем'єр-міністра з питань європейської інтеграції, однак поки що “Народний фронт” не оприлюднюватиме прізвище. “Маю думку запросити на цю посаду одного з європейських лідерів, але оголосимо про остаточне рішення після завершення перемовин з тими лідерами, які привели європейські країни до членства в ЄС”, - сказав Яценюк.