Луценко вважає пропозиції Яценюка щодо нового Кабміну проявом "нарцисизму"
Кандидат у народні депутати від партії "Блок Петра Порошенка" Юрій Луценко закликає діяти виключно за конституційною процедурою при формуванні персонального складу уряду.
Про це він заявив після завершення консультацій щодо парафування проекту коаліційної угоди, повідомили УНІАН у прес-службі партії.
«Ми – відповідальна політична сила і покажемо приклад дотримання Конституції. Якщо кожен народний депутат оприлюднюватиме своє бачення складу уряду, то це стане черговим приводом для зайвого змагання і насмішок з боку наших же виборців», – зауважив Луценко.
За його словами, уряд має сформуватися відповідно до всіх законодавчих вимог.
«Коаліція подає кандидатуру прем’єр-міністра президентові, який вносить її в парламент. Ми це зробимо. Після того обраний прем’єр (я підкреслюю – не кандидат у депутати, не кандидат у прем’єри, а обраний прем’єр) після консультацій з парламентською більшістю внесе своє бачення уряду. Я думаю, що рада коаліції розгляне це бачення, можливо – підправить, відкоригує і винесе на узгодження на голосування Верховної Ради. Все решта – політичні ігрища і прояви нарцисизму», – заявив Луценко.
Читайте такожЯценюк озвучив пропозиції щодо майбутніх можливих міністрів (повний список)«Або ми діємо як одна команда згідно конституційних правил, або ми повторюємо помилки, які двічі приводили демократів до катастрофи», – підсумував він.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк запропонував політичним силам, які створюють парламентську коаліцію, делегувати на посади міністрів низку конкретних кандидатур.
Так, на посаду віце-прем'єра з регіональної політики Яценюк запропонував делегувати Володимира Гройсмана; на посаду віце-прем’єра з питань АПК – Івана Мірошніченка; на посаду віце-прем’єра з гуманітарних питань – Ігоря Жданова; на посаду міністра внутрішніх справ – Арсена Авакова; на посаду міністра фінансів – Віталія Лісовенка; на посаду міністра юстиції – Павла Петренка; на посаду міністра з питань агрополітики – Леоніда Козаченка; на посаду міністра економіки – Дмитра Шимківа; на посаду міністра освіти і науки – Сергія Квіта; на посаду міністра енергетики - Андрія Коболєва; на посаду міністра культури – Євгена Нищука; на посаду міністра охорони здоров’я – Василя Лазорищинця; на посаду міністра соціальної політики – Павла Розенка; на посаду міністра молоді і спорту – Дениса Силантьєва; на посаду міністра екології – Ганну Гопко; на посаду голови Держкомтелерадіо – Юрія Стеця.
Що стосується президентської квоти – посад міністра оборони та міністра закордонних справ - то Яценюк зазначив, що його політичну силу влаштовують нинішні глави цих відомств, призначені Петром Порошенком - Степан Полторак та Павло Клімкін. “Вони отримують цілковиту підтримку нашої політичної сили”, - сказав він.
Щодо кандидатури міністра інфраструктури, то Яценюк зазначив, що з цього приводу потрібно провести дискусію.
Крім того, прем’єр заявив, що у його політичної сили є кандидатура на посаду віце-прем'єр-міністра з питань європейської інтеграції, однак поки що “Народний фронт” не оприлюднюватиме прізвище. “Маю думку запросити на цю посаду одного з європейських лідерів, але оголосимо про остаточне рішення після завершення перемовин з тими лідерами, які привели європейські країни до членства в ЄС”, - сказав Яценюк.